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    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    13 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    23 комментария
    1 декабря 2024, 14:28 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих на Курском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные понесли значительные потери на Курском направлении, где в результате атак российской армии уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета.

    Поражены подразделения 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Бои происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

    Помимо наземных подразделений, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

    Всего за время боевых действий в Курской области украинская сторона потеряла более 37 105 военнослужащих, 225 танков и другие виды техники, включая реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы.

    29 ноября 2024, 09:11 • Новости дня
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе, где их обучали опытные специалисты, сообщил комбат.

    ВСУ направили в Курскую область подразделения, прошедшие подготовку на Западе, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал командир 810-й бригады морской пехоты с позывным «Як». По его словам, противник использует лучшие части, которых обучали на Западе в течение трех месяцев.

    Комбат «Як» отметил, что среди участников вторжения имеются специалисты, которые сами способны обучать других на Западе. Как пример, он упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций. Он подчеркнул, что морская пехота уже сталкивалась с этими подразделениями и успела оказать им серьезное сопротивление.

    Кроме того, офицер указал, что недооценивать противника не стоит. Несмотря на это, «Як» выразил уверенность в том, что морская пехота справится с задачей, так как они уже имеют опыт взаимодействия с такими силами, к тому же их собственная подготовка не уступает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области, а также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. Кроме того, рассказывалось о задачах британского наемника в Курске.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    29 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники, сообщило Минобороны России.

    Уничтожены также бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила многочисленные украинские формирования, включая 21-ю, 41-ю, 44-ю и 47-ю механизированные бригады, 17-ю тяжелую механизированную, 5-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия произвели удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Гончаровку и Черкасское Поречное.

    Ранее добровольцы сообщали, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard. В прошлые сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих и разнообразную военную технику в Курской области.

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям, передает РИА «Новости».

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    28 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой

    Волонтер Солдатов рассказал о помощи жителям приграничных районов Курской области

    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой
    @ vsks.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Курской области ежедневно доставляют гумпомощь, обеспечивают продуктовыми наборами пункты временного размещения и эвакуируют пожилых и маломобильных граждан из приграничья, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Денис Солдатов.

    «Работа объединенного штаба «Народного фронта», ВСКС и благотворительного фонда «Русь» идет полным ходом. На складе кипит работа по разгрузке, сортировке и комплектованию гуманитарных наборов, затем мы их отгружаем службам города, обеспечивающим пункты временного размещения (ПВР). Наборы мы также развозим самостоятельно тем людям, которые живут у родственников и знакомых. Часто это маломобильные, пожилые люди», – рассказал Денис Солдатов, и.о. начальника штаба ВСКС в Курске.

    «Мы постоянно общаемся с пострадавшими жителями приграничных районов и беженцами. Сколько людей, столько и историй, но все они хотят одного – скорее вернуться домой. Особенно тяжело детям, которые не понимают, что происходит и почему они не дома. Но как бы то ни было, каждый раз, когда возим адресную помощь, мы слышим слова благодарности», – добавил он.

    Волонтеры также участвуют в эвакуации маломобильных и престарелых граждан из опасных районов приграничья с Украиной. C конца августа добровольцы ВСКС также выезжают на регулярные дежурства в составе аварийно-спасательной службы Курской области. «В сентябре активно тушили ландшафтные пожары, периодически занимаемся поиском пропавших с другими волонтерами», – добавил Солдатов.

    Добровольцы ВСКС принимают участие в организации работы штаба гуманитарной помощи, обеспечивая сбор и обработку заявок, составление логистических карт. Помимо работы в штабе студенты-спасатели на складе в три смены разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки нуждающимся. Всего на склад поступило  более 1590 тонн смешанного гуманитарного груза (продукты питания, средства гигиены, бытовая химия) и более 180 тонн бутилированной воды.

    Напомним, что штабы гуманитарной помощи ВСКС, «Народного фронта» и Благотворительного фонда «Банк еды «Русь» также развернуты в Ростовской и Белгородской областях.

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    30 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    За сутки ВСУ потеряли более 250 военных и технику на Курском направлении

    ВС России за сутки уничтожили более 250 военнослужащих и технику ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» разгромили формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и боевые машины пехоты.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Удары были произведены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

    В результате боевых действий были поражены живая сила и техника противника в населенных пунктах Александрия, Гуево, Дарьино и других в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих. Также уничтожены два танка, две боевые машины пехоты и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 36850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Среди уничтоженной техники числятся 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS, и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Накануне Минобороны сообщило, что в последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники.

    Между тем стлао известно, что в Курской области 810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе.

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    30 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    ВСУ расстреляли автомибли с людьми на мосту в Курской области

    Очевидцы рассказали, как ВСУ в августе обстреляли машины с людьми на мосту в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали в августе 2024 г гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе, сообщила жительница села Коренево Курской области.

    По словам жительницы села Коренево, жители пытались эвакуироваться по мосту, известному в народе как «Долина ветров», по автомобилям открыли огонь украинские боевики. Женщина рассказала, что среди погибших были и родственники ее мужа, передает ТАСС.

    Она отметила, что после обстрела люди не могли забрать тела погибших из-за постоянных атак.

    «Машины стоят разбитые, люди лежат около машин мертвые», – описала она. Жертвы оставались на месте до трех недель, и некоторые из них были неузнаваемы.

    «Я знаю за родственника моего мужа – его жена не опознала, потому что уже опознать было невозможно. Две недели прошло», – добавила женщина.

    По ее словам, несмотря на постоянные обстрелы, покидать свой район они с соседями не собирались. За последние два года они привыкли к бомбежкам.

    Семья женщины пережила разрушение завода, на котором работал ее муж, за неделю до их отъезда. По ее словам, атаки ВСУ стали агрессивнее перед вторжением, особенно с июня-июля, когда бомбы начали попадать в жилые дома. Накануне их отъезда обстрелы усилились, и они были вынуждены покинуть свой дом 6 августа.

    Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как ВСУ в Курской области обстреливают дома мирных жителей, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

    Также Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово.

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    30 ноября 2024, 07:38 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении 11 БПЛА за ночь

    Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и три над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, что стало очередной попыткой киевского режима атаковать объекты на территории России.

    В ночь на 30 ноября средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, запущенных украинской стороной. По заявлению Минобороны, беспилотники пытались атаковать объекты на территории России, сообщает ТАСС.

    Минобороны уточнило, что восемь из этих беспилотников были сбиты над Белгородской областью, в то время как три другие дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Этот инцидент стал очередной попыткой киевского режима использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения удара по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские силы ПВО уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников, атаковавших российские территории, включая Ростовскую и Краснодарский край, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские силы противовоздушной обороны 28 ноября за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

    Также силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, однако в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

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    29 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    Завершено следствие по делу наемника из США Ребара

    СК России завершил следствие по делу обвиняемого в терроризме американца Дэниела Ребара

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре, сообщил Следственный комитет.

    Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу против гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Ему предъявлены заочные обвинения в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области в сентябре 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

    По ходатайству следователя, суд избрал для Ребара меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.

    В ходе предварительного следствия следователи допросили свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы. Были собраны неопровержимые доказательства, которые подтвердили вину Ребара по делу.

    Ранее суд заочно арестовал американца Роберта Вертмана по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

    До этого американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области.

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    1 декабря 2024, 00:24 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР трижды за сутки

    ВСУ выпустили восемь боеприпасов по ДНР, ранив женщину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли ДНР, выпустив восемь боеприпасов, в результате чего была ранена женщина из Селидово, но повреждений домов и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как сообщает ТАСС, военные следственные органы СК РФ по региону заявили, что вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего было выпущено восемь боеприпасов.

    Два из обстрелов произошли на горловском направлении, а один – на красноармейском. В результате одного из обстрелов ранения получила женщина из города Селидово, однако дома и инфраструктура в этих регионах остались нетронутыми.

    Следственные органы продолжают сбор данных по каждому из обстрелов, чтобы установить обстоятельства и виновных в данных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября Вооруженные силы Украины обстреливали районы Донецкой Народной Республики пять раз, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    26 ноября украинские боевики обстреляли из артиллерии Энергодар и Запорожскую АЭС, а также запустили три дрона. 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, выпустив пять ракет. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожил три ракеты ATACMS, но две из них достигли цели.

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    1 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили семь дронов над Брянской областью

    Семь беспилотников были обнаружены и сбиты над Брянской областью силами ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены силами ПВО без жертв и разрушений.

    Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Богомаза.

    Губернатор рассказал, что беспилотники были обнаружены и ликвидированы без жертв и разрушений. Богомаз отметил, что действия сил ПВО позволили избежать серьезных последствий.

    «Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил Богомаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО в ночь на 29 ноября уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими территориями, включая Ростовскую область и Краснодарский край, согласно данным Минобороны. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, предотвратив очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

    В частности, украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

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    29 ноября 2024, 09:05 • Новости дня
    Украинские военные обстреливали дома жителей Курской области

    Появилось видео обстрела украинскими военными домов жителей Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Опубликовано видео, на котором видно, как ВСУ в Курской области обстреливают дома мирных жителей, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

    Видео, снятое с камеры украинского военного автомобиля, демонстрирует, как военные стреляют по домам, переходя от одного строения к другому, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что украинские солдаты действуют без ответного огня и не встречают сопротивления.

    Ранее Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    1 декабря 2024, 11:10 • Новости дня
    Бойцы «Ахмата» ослабили артиллерию ВСУ под Суджей

    Бойцы «Ахмата» уменьшили активность артиллерии ВСУ под Суджей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Суджей в Курской области бойцы «Ахмата» значительно ослабили артиллерию ВСУ, что заставило противника изменить тактику и сделать ставку на FPV-дроны.

    Бойцы спецназа «Ахмат» под Суджей в Курской области успешно «проредили» артиллерию Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости». Как рассказал боец группы «Аида» с позывным «Элджей», активность артиллерии противника значительно снизилась. «Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», – отметил он в своем заявлении.

    Собеседник агентства уточнил, что ВСУ изменили тактику боевых действий на данном участке. В настоящее время украинские военные отдают предпочтение использованию FPV-дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти направили отряд дронов в Курскую область для противодействия подразделениям «Ахмата». Боевики ВСУ бежали при угрозе столкновения с бойцами «Ахмата» в этом регионе. Из-за нехватки военной техники ВСУ использовали строительные машины в Курской области.

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    30 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Минобороны: Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж вертолета Ка-52М ракетами уничтожил опорный пункт ВСУ и личный состав в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Экипаж вертолета Ка-52М успешно провел операцию по уничтожению опорного пункта и личного состава Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

    После нанесения ракетного удара экипаж вертолета провел противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Минобороны подтвердило, что все обозначенные цели были уничтожены.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ретрансляторов ВСУ в Курской области.

    Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за сутки разгромили формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 250 военнослужащих и значительное количество техники.

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    30 ноября 2024, 12:22 • Новости дня
    В Курской области начали выдавать сертификаты на получение жилья

    В Курской области выдали 256 сертификатов на жилье для покинувших дома в августе

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области началась выдача сертификатов на жилье для людей, покинувших свои дома из-за ситуации на приграничной территории в августе 2024 года.

    Выдача сертификатов на приобретение жилья в Курской области началась для тех, кто был вынужден покинуть свои дома на приграничной территории в августе 2024 года.

    На эти цели регион получил очередной транш в размере 14 млрд рублей. За два дня было выдано уже 256 сертификатов, сообщило руководство области. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, в первую очередь сертификаты получают представители льготных категорий, включая семьи участников СВО и КТО, ветеранов, многодетные семьи и инвалидов.

    Первый заместитель губернатора – председатель правительства Курской области Алексей Дедов уточнил, что стоимость одного квадратного метра в сертификате определяет Министерство строительства. На четвертый квартал текущего года эта сумма составляет 85 тыс. 416 рублей.

    Среди получивших сертификаты оказалась многодетная семья из Суджи. Жительница города Ольга Яковлева рассказала, что их семья была вынуждена покинуть дом из-за обострения ситуации, и они планируют приобрести жилье в Курске. Семья не потеряла надежду вернуться домой в Суджу в будущем.

    Выдача сертификатов началась еще в 2023 году и продолжается для жителей пятикилометровой зоны и отселенных районов.

    Ранее власти Курской области сообщили, что готовят заявку на новый транш из федерального бюджета для обеспечения жильем пострадавших жителей региона. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры получат жилищные сертификаты в первую очередь.

    Напомним, в Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья.

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