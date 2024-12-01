ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих на Курском направлении

Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны России сообщило в Telegram-канале о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета.

Поражены подразделения 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Бои происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Помимо наземных подразделений, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская сторона потеряла более 37 105 военнослужащих, 225 танков и другие виды техники, включая реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы.