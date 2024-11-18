Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.0 комментариев
Путин отметил минимальный уровень безработицы в Запорожской области
Путин отметил минимальный уровень безработицы и рост экономики в Запорожской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким отметил минимальный уровень безработицы и устойчивый рост экономики в регионе.
«Безработица у вас на минимальном уровне», – заявил Путин на встрече с Балицким.
Президент России отметил, что в Запорожской области наблюдается устойчивый восстановительный рост как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, передает ТАСС.
В ходе беседы с Балицким Путин поинтересовался, как обстоят дела с привлечением инвестиций.
Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким для обсуждения развития новых регионов России.