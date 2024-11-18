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Анонсирована встреча Путина с губернатором Запорожской области
Песков: Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, чтобы обсудить развитие новых регионов России.
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС. Встреча пройдет в рамках публичной части рабочего графика главы государства.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, основной темой обсуждения станет развитие новых регионов Российской Федерации.
Также представитель Кремля отметил, что в расписании президента на этот день запланированы и другие встречи, однако они носят закрытый характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.