Анонсирована встреча Путина с губернатором Запорожской области

Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца

Tекст: Дарья Григоренко

Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что стороны изложили свои позиции, что способствовало конструктивной беседе.

Песков отметил, что разговор состоялся в момент, когда сложились подходящие условия для возобновления диалога, подчеркнув, что «ситуация имеет свою диалектику развития». Он добавил, что политическая воля на возобновление диалога приветствуется, особенно потому, что Путин открыт для обсуждений.

По его словам, Путин говорил на русском языке через переводчика, несмотря на знание немецкого языка. Песков подтвердил, что «на русском, конечно, через переводчика».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.