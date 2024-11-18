  • Новость часаКремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
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    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 13:07 • Новости дня

    Анонсирована встреча Путина с губернатором Запорожской области

    Песков: Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, чтобы обсудить развитие новых регионов России.

    Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС. Встреча пройдет в рамках публичной части рабочего графика главы государства.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, основной темой обсуждения станет развитие новых регионов Российской Федерации.

    Также представитель Кремля отметил, что в расписании президента на этот день запланированы и другие встречи, однако они носят закрытый характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    10 комментариев

    Коментарии (29)
    17 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем была деловой.

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что стороны изложили свои позиции, что способствовало конструктивной беседе.

    Песков отметил, что разговор состоялся в момент, когда сложились подходящие условия для возобновления диалога, подчеркнув, что «ситуация имеет свою диалектику развития». Он добавил, что политическая воля на возобновление диалога приветствуется, особенно потому, что Путин открыт для обсуждений.

    По его словам, Путин говорил на русском языке через переводчика, несмотря на знание немецкого языка. Песков подтвердил, что «на русском, конечно, через переводчика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но выразил разочарование отсутствием изменений в позиции Москвы по Украине.

    Шольц охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как важный и подробный, передает ТАСС. Однако он отметил, что не заметил никаких изменений в позиции Москвы по поводу событий на Украине. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным дал понять, что западная поддержка Киева не ослабнет.

    Шольц, выступая перед журналистами в Берлине перед отъездом в Бразилию на саммит Группы двадцати, заявил, что разговор был важным, но не давал поводов ожидать изменения во взглядах российского президента. Он отметил, что это не является хорошей новостью.

    Канцлер добавил, что, по его мнению, было бы неправильно, если бы переговоры между американским и российским президентами состоялись без участия главы правительства одной из ведущих европейских стран. Шольц подчеркнул, что в Германии есть те, кто поддерживает такую идею, но он не относится к их числу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (45)
    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

    Коментарии (38)
    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

    Коментарии (21)
    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Коментарии (14)
    16 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад

    Bild: Канцлер Германии обсудил звонок Путину для переговоров по Украине с лидерами США, Франции и Великобритании

    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил возможность созвона с Владимиром Путиным в октябре для выяснения его готовности к переговорам по Украине, сообщил Bild.

    По информации издания, Шольц обсуждал планы звонка президенту Путину в четырехстороннем формате. В обсуждении 18 октября участвовали президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Согласно Bild, основная цель звонка заключалась в попытке понять, готов ли Путин к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры стран уже встречались ранее в Берлине для обсуждения этого вопроса.

    В статье отмечается, что во время телефонных переговоров Шольц говорил на немецком языке, что означало, что Владимиру Путину не требовался перевод. В то же время, слова Путина, звучавшие на русском, переводили для Шольца, так как в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он не владеет русским языком.

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    15 ноября 2024, 17:50 • Новости дня
    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

    Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам и прекращению конфликта на Украине

    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press, Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настаивал на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным, сообщает ТАСС.

    Хебештрайт заявил, что канцлер настаивал на необходимости переговоров России с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира. Шольц также подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется для прекращения конфликта.

    Представитель правительства Германии отметил, что перед разговором с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует снова связаться с ним после разговора с российским лидером.

    Ранее сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

    Коментарии (10)
    16 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Кремль раскрыл подробности о разговоре Путина и Шольца

    Песков: Путин и Шольц разговаривали по телефону ровно час

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем длился один час, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, беседа между двумя лидерами продолжалась ровно один час, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что опровергает ранее появившуюся информацию о такой инициативе со стороны французского лидера.

    Ранее Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе канцлера ФРГ, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули темы энергетического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Шольц звонил Путину.

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    15 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»

    Борисов передал в «Артек» личное дело Гагарина

    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина передано в детский центр «Артек», сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину.

    Борисов отметил, что во время своего визита в «Артек» был впечатлен музеем, который связан с именем первого космонавта, передает ТАСС.

    Он сообщил, что Юрий Гагарин неоднократно посещал «Артек» – семь раз после своего исторического полета. Глава Роскосмоса рассказал, что договорился с руководством центра о помощи с новыми экспонатами для музея. Недавно он уже передал личное дело Гагарина, которое было рассекречено, подчеркнув важность сохранения реликвий, связанных с космонавтом.

    Также Борисов напомнил, что Роскосмос поддерживает тесное сотрудничество с «Артеком» и активно участвует в воспитании молодежи. В 2023 году четыре космонавта-героя посетили детский центр, показывая значимость этого партнерства и усилий по развитию будущих поколений.

    Ранее Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

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    15 ноября 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина с Шольцем

    Bloomberg: Телефонный разговор Путина и Шольца может состояться в пятницу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Bloomberg.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом, передает Bloomberg на условиях анонимности. Разговор может стать их первым контактом за почти два года, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать между поддержкой электората, который выступает за разрешение украинского кризиса, и следованием призывам вооружать Украину.

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    16 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали звонок Шольца Путину сигналом осознания обреченности целей

    Путин провел первый с 2022 года разговор с Шольцем по инициативе Германии

    Tекст: Максим Попов

    Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о пересмотре целей Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что впервые с начала специальной военной операции лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, это свидетельствует о постепенном понимании западными политиками необходимости пересмотра позиций и поиска путей к сотрудничеству и диалогу с Россией. 

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    18 ноября 2024, 03:28 • Новости дня
    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину

    Макрон не исключил телефонного разговора с Путиным, Стармер сообщил об отсутствии подобных планов

    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину
    @ Henri Szwarc/Starface/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у него таких планов нет.

    Макрон заявил, что разговор будет возможен, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Он выразил поддержку дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как заявил Макрон, речь не должна идти о «капитуляции Украины», передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь, Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России, сказал, что «это дело канцлера Шольца – с кем ему говорить». «Я не планирую разговаривать с Путиным», – заявил Стармер Sky News.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил ARD о необходимости продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине: «Нужно постоянно пытаться это делать и одновременно поддерживать Украину». Он также сказал, что не видит изменения курса Москвы.

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    Коментарии (5)
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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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