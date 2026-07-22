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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве: это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда, от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

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    22 июля 2026, 11:29 • Новости дня

    Путин поздравил Газманова с 75-летием

    Путин отметил активную гражданскую позицию Газманова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин направил торжественную телеграмму певцу Олегу Газманову, высоко оценив творческие успехи артиста и значимый вклад в общественные инициативы, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин поздравил певца Газманова с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    В послании говорится: «Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен».

    Путин добавил: «И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив». Российский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юбилея глава государства наградил исполнителя орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Сам артист запланировал активное празднование дня рождения в кругу семьи.

    В прошлом году Министерство просвещения включило композиции музыканта в школьную программу.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

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    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

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    21 июля 2026, 02:48 • Новости дня
    Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.

    Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.

    Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.

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    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    20 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Ясной Поляны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Толстой, занимающей должность директора музея-усадьбы «Ясная Поляна», почетного звания заслуженного работника культуры.

    Указ опубликован на портале правовых актов.

    Екатерина Толстая является супругой Владимира Ильича Толстого – потомка выдающегося писателя. Ранее он сам руководил яснополянским музеем. В 2012 году Толстой оставил эту должность, поскольку был назначен советником президента России по вопросам культуры.

    В июне президент присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. В мае композитор Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств.

    В том же месяце глава государства наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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