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Завершено расследование дела о хищении бюджетных субсидий на Ставрополье
Руководство крупного холдинга в Ставропольском крае предстанет перед судом за махинации с госконтрактами на проведение научно-исследовательских работ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой с использованием своего служебного положения. В преступлении обвиняются бывший гендиректор и главный бухгалтер крупного регионального многоотраслевого холдинга, а также двое руководителей подведомственных организаций», – цитирует Волк ТАСС.
Криминальную схему разработала вице-президент по финансам одного из предприятий в 2023 году. Злоумышленники оформляли поддельные договоры аренды оборудования между аффилированными фирмами для хищения государственных средств. При этом техника уже работала в других проектах, а плата завышалась многократно.
Несуществующие расходы вносились в документацию для получения компенсаций от государства. Ущерб бюджету превысил 31,5 млн рублей. Преступную деятельность пресекли ставропольские полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.
Сейчас материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд Ставрополя. Организатор махинаций объявлена в розыск, расследование в ее отношении продолжается.
Осенью прошлого года следователи заподозрили подмосковных бизнесменов в хищениях выделенных для развития экотуризма бюджетных денег. Летом прошлого года сотрудники ФСБ выявили схему хищения средств при проведении творческого фестиваля на Ставрополье.