Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Осужден убивший пять женщин житель Челябинска
В Челябинске мужчина признан виновным в расправе над местными жительницами, совершенной более 20 лет назад, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Судебная инстанция назначила 57-летнему фигуранту наказание в виде 13 лет и трех месяцев лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Также ему предстоит выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Тело одной из жертв обнаружили в марте 2007 года в Металлургическом районе города. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако позже следователи вычислили владельца сим-карты, вставленной в украденный у погибшей телефон. Изначально подозреваемый заявлял о найденном аппарате и наличии алиби, но впоследствии дал признательные показания.
Проверка по базам данных нераскрытых дел помогла установить причастность задержанного к аналогичным эпизодам. Выяснилось, что злоумышленник лишил жизни еще четырех женщин, причем два нападения сопровождались разбоем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля прокуратура передала в суд дело обвиняемого в серии убийств женщин за 22 года Алексея Гаськова.
В феврале уральский суд приговорил к длительному сроку мужчину, виновного в давнем убийстве семерых человек.
В 2024 году суд назначил принудительное лечение удерживавшему пленницу челябинцу Владимиру Ческидову.