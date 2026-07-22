Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Володин подвел итоги работы восьмого созыва Госдумы
Володин: Госдума восьмого созыва приняла 1 147 законов для защиты граждан
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании подвел итоги работы восьмого созыва.
Он сообщил, что за пять лет парламентарии приняли 1 147 законов, ориентированных на защиту интересов граждан, передает ТАСС.
«Подчеркну, подводя итоги, каждый третий закон, принятый Государственной думой, социально ориентирован», – отметил политик.
Спикер нижней палаты парламента также добавил, что за этот период поступило более 2 млн официальных обращений от россиян. По его словам, депутаты оперативно реагируют на запросы общества, учитывая обратную связь при подготовке законопроектов. Если брать во внимание комментарии в интернете, число обращений значительно превышает официальную статистику
Особое внимание законодатели уделили борьбе с киберпреступностью. Володин сообщил, что в сфере защиты граждан от мошенников принято 19 законов. Парламент продолжает формировать правовую базу для противодействия злоумышленникам, использующим новые технологии, и держит эту тему на постоянном контроле.
В начале июля законные представители несовершеннолетних получили возможность контролировать финансовые операции своих подопечных для защиты от кибермошенников.
Месяцем ранее депутаты одобрили законопроект об ограничении количества доступных для оформления на одного человека банковских карт.
Володин отметил сокращение размера ущерба от действий телефонных аферистов почти на пятую часть.