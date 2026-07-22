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Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием
Путин и Мишустин провели отдельную встречу перед экономическим совещанием
Перед правительственным совещанием по экономике в среду глава государства успел лично обсудить ряд рабочих вопросов с премьер-министром.
Президент России Владимир Путин сообщил о проведении отдельной встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».
Беседа состоялась непосредственно перед началом совещания по экономическим вопросам с членами правительства.
«Михаил Владимирович только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», – сказал Путин во время совещания. Глава государства отметил, что они успели обсудить рабочие моменты до начала общего мероприятия в среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина по экономическим вопросам.
В апреле глава государства собрал аналогичное совещание с ключевыми министрами.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о многочасовой экономической дискуссии с российским лидером.