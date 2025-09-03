Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.0 комментариев
Путин поблагодарил КНДР за участие в борьбе с неонацизмом
Участие воинов КНДР в освобождении Курской области было частью борьбы с неонацизмом, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР за вклад в борьбу с неонацизмом во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.
Путин отметил, что участие корейских воинов в освобождении Курской области стало частью борьбы с неонацизмом, и попросил передать слова благодарности всему народу КНДР.
В ходе переговоров российскую делегацию сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Переговоры проходят в резиденции Дяоюйтай в Пекине, где оба лидера общаются через переводчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России в случае «нападения Запада». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что после восстановления железнодорожного сообщения ожидается возобновление авиарейсов между Россией и КНДР впервые за 30 лет.