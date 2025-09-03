Путин поблагодарил КНДР за участие в борьбе с неонацизмом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР за вклад в борьбу с неонацизмом во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

Путин отметил, что участие корейских воинов в освобождении Курской области стало частью борьбы с неонацизмом, и попросил передать слова благодарности всему народу КНДР.

В ходе переговоров российскую делегацию сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Переговоры проходят в резиденции Дяоюйтай в Пекине, где оба лидера общаются через переводчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России в случае «нападения Запада». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что после восстановления железнодорожного сообщения ожидается возобновление авиарейсов между Россией и КНДР впервые за 30 лет.