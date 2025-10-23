  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 15:21

    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России

    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    23 октября 2025, 00:15
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    23 октября 2025, 13:16
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Президент США «совершает прагматичный «разворот над Атлантикой», отменяя встречу с Путиным и фактически вводя санкции вместе с ЕС, говорит политолог Илья Гращенков. «Трамп не «переобулся». Он действует в своей парадигме бизнесмена-прагматика. Встреча отменена, потому что вторая сторона не соглашалась на его условия. Санкции введены, чтобы повысить цену несогласия», – рассуждает эксперт.

    «Конечная цель главы Белого дома – не победа Украины, а прекращение активной фазы конфликта любым способом. Он заставляет платить за несговорчивость обе стороны, Россию через санкции, а Украину через принуждение к уступкам. Его игра направлена на быстрый результат, который позволит ему сосредоточиться на внутренней и китайской повестке», – считает Гращенков.

    Политолог Алексей Чеснаков также указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Именно Рубио, как считают в Польше, подсказал своему начальнику идею об отмене встречи с Путиным. «Ведь если бы президенты встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как «президент мира», прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение», – сказала изданию Fakt польская специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    22 октября 2025, 20:02
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 02:15
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    23 октября 2025, 00:53
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК России Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области, напомнив о недопустимости поправок в законодательство о выборах.

    «Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», – сказано в Telegram-канале ЦИК страны.

    Там объяснили, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который может наделить главу области и региональный парламент правом распустить областную избирательную комиссию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последний год интерес молодежи в возрасте от 16 до 22 лет к общественному наблюдению за выборами значительно возрос, эксперты охарактеризовали этот рост как «взрывной».


    22 октября 2025, 22:05
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

    Tекст: Ирма Каплан

    Росрыболовство рассматривает введение ответных шагов против норвежских рыбопромысловых судов на фоне сохраняющихся ограничений с норвежской стороны в текущем году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

    По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

    «Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

    Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

    Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности  ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.

    22 октября 2025, 16:15
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    22 октября 2025, 23:47
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    22 октября 2025, 22:58
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    22 октября 2025, 18:35
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    22 октября 2025, 17:56
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру

    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    23 октября 2025, 03:13
    Захарова объяснила ненависть к России у «нынешнего режима в Риге»

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Латвии заявил о запрете самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию, где могла произойти гипотетическая встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом – официальный представитель МИД России Мария Захарова составила объяснение подобному выпаду.

    «Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова пояснила, на случай, если Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет. Она напомнила, что Латвия является одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось реализовать центральную задачу геноцида восточноевропейского населения – решить «еврейский вопрос».

    «При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей – 89% евреев (70 тыс. латвийских евреев и 20 тыс. привезенных из других стран) – сыграло коренное население Латвии. Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов. Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая «марши легионеров». Здесь фактически реализована ревизия итогов Второй Мировой войны», – объяснила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Латвия ввела платную запись для въезда с восточной границы. Белорусские пограничники обнаружили в Браславском районе двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища, которого, по их словам, избили на территории Латвии.

    23 октября 2025, 04:20
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    23 октября 2025, 05:47
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов, включая подъезды.

    Пока хозяева домашних животных обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект предусматривает обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных и в местах общего пользования многоквартирных домов, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

    Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение магазинов, кафе и ресторанов, медицинских, образовательных и культурных организаций с собаками, кроме собак-проводников.

    В проекте закреплены также требования к перевозке животных в общественном транспорте. Домашних питомцев предлагается перевозить на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

    Если законопроект будет принят, новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар Галкина предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля. Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак.

    23 октября 2025, 01:07
    Стало известно об увеличении числа погибших и пострадавших при ЧП в Копейске

    Оперслужбы заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным оперслужб, в результате взрывов на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области погибли семь человек.

    «Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», – сообщил источник ТАСС.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП и пообещал помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших.


    23 октября 2025, 05:20
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

