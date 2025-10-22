Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии

Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую

Tекст: Вера Басилая

Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

«Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.