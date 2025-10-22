Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии

Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
Кремль: Путин примет участие в заседании Совета по демографии и семейной политике
Президент России Владимир Путин 23 октября проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщил Кремль.
По информации с сайта Кремля, на встрече будут рассмотрены региональные практики, вопросы поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов и сохранение репродуктивного здоровья. Также прозвучат предложения по решению жилищных проблем для семей с детьми.
Позднее Путин примет участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, где подведут итоги работы организации за последние пять лет. Кроме того, делегаты определят основные направления развития РГО до 2030 и приоритеты работы до 2035 года, а также изберут новый состав органов управления, включая президента общества.
После основного заседания глава государства возглавит работу попечительского совета Русского географического общества.
В июле Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.
В марте власти утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики.