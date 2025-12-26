  • Новость часаТрамп заявил, что США громят боевиков ИГ на северо-западе Нигерии
    Африка требует расплаты от Франции
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и яркие образы
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    У США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя
    Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»
    Юрист предупредила о мошеннических продажах «премиум-ёлок»
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    21 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    9 комментариев
    26 декабря 2025, 02:25 • Новости дня

    Трамп заявил, что США громят боевиков ИГ на северо-западе Нигерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети True Social об атаке по боевикам ИГ (ИГИЛ*, террористическая группировка, запрещенная в России) в Нигерии в качестве возмездия за их нападения на христиан.

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства*" на северо-западе Нигерии, заявил в четверг президент Дональд Трамп, уточнив, что группировка атаковала христиан в регионе, передает Reuters.

    «Сегодня вечером, по моему указанию как главнокомандующего, США нанесли мощный и смертоносный удар по террористическим подонкам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые нацелились и жестоко убивают, в первую очередь, невинных христиан в масштабах, невиданных ранее годами и даже столетиями!» –  написал Трамп в своем посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре из католической школы в Нигерии боевиками были похищены 227 человек – 215 учениц и 12 учителей, сообщила Христианская ассоциация Нигерии.

    В Нигерии число похищенных террористами в католической школе Святой Марии достигло 315 человек, включая учеников и педагогов. США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию в случае продолжения убийств христиан.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    25 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ввёл визовые ограничения для пяти известных европейских чиновников, включая автора Digital Services Act, посчитав новый закон угрозой свободе слова и интересам американских компаний, сообщает Sky News.

    Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

    США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

    «Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

    Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

    В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

    Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

    Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

    Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.

    23 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    Трамп объявил газету New York Times угрозой безопасности США

    Трамп обвинил NYT в распространении дезинформации и угрозе безопасности США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп обвинил The New York Times в распространении искажённой информации, назвав газету серьёзной угрозой национальной безопасности страны.

    Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике газету The New York Times, обвинив ее в угрозе национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    В своем аккаунте в Truth Social Трамп написал: «Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».

    Глава Белого дома также заявил, что публикации The New York Times связаны с «радикально левым безумием», и призвал прекратить распространение искаженной информации в газете. Он подчеркнул, что подобные действия угрожают интересам страны.

    Трамп завершил свою критику словами: «Она (газета) – это настоящий враг народа!». Президент уже обвинял The New York Times в враждебности ранее, в частности после публикации репортажа о его здоровье в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив компанию в предвзятом монтаже фильма и нанесении ущерба своей репутации.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его критическую фразу о Трампе из эфира.

    23 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет средней дальности класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования на сумму до 951 млн долларов.

    «Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.

    Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.

    В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.

    «Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тайвань в августе получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M. В октябре Bloomberg сообщало, что Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество. В декабре США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    23 декабря 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп обвинил президента Колумбии в поддержке наркокартелей

    Трамп заявил о необходимости для Колумбии ускорить закрытие нарколабораторий

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал власти Колумбии «закрыть кокаиновые фабрики» и «быть осторожными», упомянув существование трех крупных нарколабораторий в стране.

    Президент США Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго, обвинил президента Колумбии Густаво Петро в потворстве производителям наркотиков, передает ТАСС.

    По его словам, Петро «не является другом Соединенных Штатов» и допускает производство кокаина на территории своей страны, часть которого поставляется в США.

    Трамп подчеркнул, что, хотя он и американцы относятся к колумбийскому народу с любовью и уважением, новый лидер страны «любит создавать проблемы» и «должен проявлять осторожность». Он также добавил, что колумбийским властям следует быстрее закрыть три крупные кокаиновые фабрики, о которых США осведомлены.

    Ранее Трамп допустил возможность расширения военно-морской операции против наркотрафика в Карибском море, затронув Колумбию и Мексику. Кроме того, Вашингтон обвинил власти Венесуэлы в недостаточно активной борьбе с нелегальной транспортировкой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу военных кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подлодкой и более 16 тыс. военных.

    Президент Колумбии Густаво Петро призвал Дональда Трампа «не будить Ягуара» угрозами военных ударов по Колумбии из-за производства наркотиков.

    Пентагон заявил о начале военной операции под названием Southern Spear против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    23 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Администрация США запретила продажу иностранных дронов

    Администрация Трампа запретила ввоз и продажу иностранных БПЛА в США

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа полностью запретила импорт и продажу иностранных беспилотников и их запчастей, за исключением отдельных случаев для армии и служб безопасности.

    Администрация президента США Дональда Трампа запретила импорт и продажу беспилотников и важных комплектующих иностранного производства из-за угрозы национальной безопасности, передает ТАСС.

    Федеральная комиссия по связи США подчеркнула, что БПЛА и важные детали для БПЛА, производимые в других странах, несут неприемлемую угрозу национальной безопасности США и безопасности граждан США.

    Согласно сообщению комиссии, новые ограничения распространяются на все иностранные дроны и запчасти, вошедшие в так называемый Covered List – перечень технологий связи, способных представлять угрозу нацбезопасности. Исключение составят устройства, чья поставка отдельно одобряется Военным министерством или Министерством внутренней безопасности. Новые меры во многом обосновываются необходимостью усиления контроля на фоне крупных международных мероприятий в стране, таких как чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года.

    Ограничения не затронут ранее приобретенные устройства, их можно будет использовать и обслуживать дальше. Также магазины смогут продавать и закупать те модели БПЛА, которые были одобрены еще до обновления списка. Таким образом, уже существующие в обороте коптеры, в том числе используемые экстренными службами, останутся в пользовании.

    Под действием запрета окажутся в первую очередь коптеры от китайской компании DJI – крупнейшего поставщика подобных устройств на мировом рынке. Многие фермеры, строители и службы мониторинга инфраструктуры в США пользуются именно этим оборудованием. Эксперты отмечают, что власти решили не запрещать уже проданные дроны, чтобы не мешать работе полиции и спасателей, которые активно используют такие устройства.

    Ранее Дональд Трамп подписал серию указов, призванных развивать собственное производство БПЛА и повысить защиту от современных угроз, включая кибербезопасность. В документах подчеркивалось, что беспилотники всё чаще применяются преступниками и враждебными государствами для создания угроз обществу и безопасности США.

    ВВС США разрабатывают программу по производству примерно 1 тыс. беспилотных истребителей с применением искусственного интеллекта.

    В декабре прошлого года Palantir Technologies и Anduril Industries создали консорциум, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы, включая участие в проекте TITAN, развивающем систему разведки и целеуказания на базе ИИ для сухопутных войск США.

    Компания Anduril провалила испытания беспилотников, которые ранее поставляла Киеву.

    23 декабря 2025, 11:39 • Новости дня
    Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Экваториальной Гвинеи отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

    Посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил, что руководство республики отправило письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что страна располагает всей необходимой инфраструктурой для организации событий такого уровня, отмечая опыт в проведении саммитов с Турцией, странами Латинской Америки и арабским миром.

    Посол описал возможности государства: наличие двух конгресс-центров, 54 особняка площадью по 1 тыс. кв. метров каждый, а также развитая сеть отелей. Также он отметил отдельный конференц-город, расположенный на пляже у Атлантического океана.

    Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге уже озвучивал намерение страны принять следующий саммит Россия – Африка на встрече в Петербурге. Аналогичные предложения ранее звучали во время мероприятий в Сочи и Каире со стороны представителей правительства Экваториальной Гвинеи.

    В декабре в Каире прошла вторая министерская конференция Россия – Африка с участием делегаций стран континента.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил странам Африки, не имеющим посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Россия планирует открыть 15 торговых представительств в странах Африки к концу 2026 года.

    Президент Владимир Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике.

    25 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы США атаковать наркокартели «на земле» в Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    США готовятся «бороться на земле» против наркокартелей в Латинской Америке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп поздравил военнослужащих с католическим Рождеством. «Теперь мы будем бороться на земле», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также озвучил отдельное поздравление для экипажа авианосца «Джеральд Форд», находящегося сейчас в Карибском море. По словам президента, «сейчас это довольно интересное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание свои силы в Карибском море, объявив действия властей Венесуэлы угрозой национальной безопасности. Дональд Трамп обвинил власти Колумбии в поддержке наркокартелей.

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    У США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    25 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

    Tекст: Мария Иванова

    Рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «центр Трампа – Кеннеди».

    Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

    Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

    Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

    18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Барака Обамы и Хиллари Клинтон подал иск против Дональда Трампа из-за перестройки Белого дома.

    Белый дом уволил консультантов Джо Байдена для ускорения строительства нового бального зала. При этом Дональда Трампа обвинили в самоуправстве при изменении архитектуры резиденции.

