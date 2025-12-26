Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL

Tекст: Катерина Туманова

Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

«Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.