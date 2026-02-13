ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью Тверского облсуда

Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

Tекст: Анастасия Куликова

«Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов. Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

«Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

«Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

«Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».