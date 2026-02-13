Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Sun сообщила о прекращении рейсов поезда «Хогвартс-экспресс» из-за долгов
Sun: «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут закрыть из-за финансовых проблем
Знаменитый поезд Jacobite Express, прославившийся как «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить курсировать из-за финансовых трудностей компании Western Isles Cruises.
О возможной остановке маршрута поезда Jacobite Express, известного по фильмам о Гарри Поттере как Хогвартс-экспресс, сообщил британский таблоид Sun, передает Ura.Ru.
Оператор Western Isles Cruises столкнулся с необходимостью инвестировать более 9, 5 млн долларов в модернизацию системы безопасности дверей, что компания считает критическим для дальнейшей работы.
В материале Sun отмечается, что поездка на Jacobite Express остается одной из наиболее популярных туристических услуг региона. Паровоз курсирует между шотландскими городами Форт-Уильям и Маллай, проходя через знаменитый виадук Гленфиннан.
Ежегодно поезд перевозит около 70 тыс. человек. Билеты распродаются за несколько месяцев до поездки, что обеспечивает проекту стабильную сезонную выручку.