Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Грузия отказалась вести переговоры с Россией о ж/д через Абхазию
Тбилиси не будет вести никаких переговоров с Москвой о восстановлении железнодорожного сообщения до признания Россией территориальной целостности Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никаких коммуникаций на этот счет нет и не будет – Россия знает нашу позицию», – сказал он.
По его словам, «позиция Грузии заключается в том, что все отношения с Россией восстановятся после ее признания территориальной целостности Грузии и произойдет «деоккупация» (Абхазии и Южной Осетии)».
Накануне вице-премьер правительства России Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии.