Грузия отказалась вести переговоры с Россией о ж/д через Абхазию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никаких коммуникаций на этот счет нет и не будет – Россия знает нашу позицию», – сказал он.

По его словам, «позиция Грузии заключается в том, что все отношения с Россией восстановятся после ее признания территориальной целостности Грузии и произойдет «деоккупация» (Абхазии и Южной Осетии)».

Накануне вице-премьер правительства России Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии.