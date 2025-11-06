Глава Минтранса рассказал о планах удвоить грузопотоки по коридорам к 2030 году

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью изданию «Эксперт» он отметил, что Россия делает приоритетом развитие транспортных коридоров, связывающих страну с Юго-Восточной Азией и Африкой, создавая новую транспортную географию, где Россия становится стратегическим мостом между Востоком, Западом, Севером и Югом.

Минтранс уже реализует проекты по сокращению времени прохождения границы, сообщил Никитин, указав, что эксперименты по ускоренному прохождению в десять минут уже проводятся в Дагестане на погранпереходе «Тагиркент–Казмаляр». До 2030 года предусмотрено строительство и модернизация 27 основных пунктов пропуска.

Основное внимание уделяется развитию коридора «Север–Юг»: по словам Никитина, сейчас динамика работ ускорилась, особенно после встречи президента России и президента Ирана на саммите ШОС. В Азербайджане продолжается координация строительства ключевых участков железной дороги. «Мы прогнозируем, что к 2030 году будет создана возможность увеличить перевозки по коридору более чем в два раза – с 16 млн тонн в 2021 году до 35 млн тонн в 2030 году», – подчеркнул Никитин.

Развивается и коридор «Европа–Западный Китай»: в 2023 году подписана «дорожная карта» с Казахстаном, а Туркменистан активно включается в работу. Никитин рассказал также об успехах по формированию трансарктического маршрута, где недавно первое китайское судно дошло до Европы, а для обеспечения безопасности перевозок формируется аварийно-спасательный флот и развиваются подходы к Мурманску.

Министр также сообщил, что благодаря цифровизации транспортной отрасли оформление документов для грузоперевозок заметно ускорится. С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная станет обязательной, а проект будет реализован через платформу «Гослог». По словам Никитина, переход на электронные документы значительно снизит стоимость оформления: вместо бумажной накладной за 700 рублей потребуется электронная за 15 рублей.

Министр подчеркнул, что средний срок внутренних перевозок сократится с семи до трех дней, расчет по международным сделкам завершится за три дня вместо 28, а контроль прохождения границы фурами не превысит десяти минут. «Время прохождения границы для грузовика будет занимать не более 10 минут», – рассказал Никитин.

