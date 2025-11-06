«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.0 комментариев
Минтранс анонсировал строительство 4,5 тыс. км ВСМ к 2050 году
В ближайшие годы в России планируется увеличить транспортный грузооборот, внедрить электронные перевозочные документы и довести протяженность высокоскоростной магистрали (ВСМ) до 4,5 тыс. км к 2050 году, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
Никитин в интервью журналу «Эксперт» отметил, что реализация проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей создаст основу для устойчивого экономического развития страны, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. К 2050 году планируется, что протяженность сети ВСМ достигнет 4,5 тыс. км.
Перевод пассажирских перевозок на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом разгрузит существующую железнодорожную инфраструктуру и позволит увеличить объемы перевозки грузов более чем на 100 млн т в год.
До 2030 года по транспортному коридору «Север – Юг» власти рассчитывают поднять ежегодный объем перевозок более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – до 35 млн т. Планируется усилить развитие Трансарктического коридора и создать аварийно-спасательный флот для повышения безопасности.
В отрасли транспортной цифровизации Россия лидирует: с сентября 2026 года вводится обязательное использование электронных перевозочных документов, что позволит сократить срок доставки внутри страны с семи до трех дней. Интеллектуальные системы в пунктах пропуска сократят время прохождения границы для грузовиков до 10 минут.
Россия входит в тройку мировых лидеров по запуску беспилотного транспорта. В ближайшие годы развитие беспилотных перевозок сосредоточится на защищенных коридорах, где главной задачей станет безопасность пассажиров, подчеркнул Никитин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктуру первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Петербург планируют возвести с нуля, включая станции и вокзалы.
По маршруту запланировано 14 остановок между городами.
Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ сократится примерно до двух часов.