Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург со станциями и вокзалами будет возводиться с нуля, а остановок между городами запланировано 14, сообщили в инфоцентре ВСМ.
Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля, сообщили в инфоцентре ТАСС.
Там добавили, что на линии ВСМ предусмотрено 14 пассажирских остановок.
«Среди них: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный», – рассказали в инфоцентре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на рельсосварочном предприятии начали сборку стометровых рельсов в восьмисотметровые плети для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.
Новый российский высокоскоростной поезд будет оснащен системой управления на базе искусственного интеллекта и станет полностью беспилотным. Мишустин назвал время пути по ВСМ между Москвой и Петербургом.