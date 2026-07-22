Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Госдума приняла закон о полном контроле цен на продукты
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.
Парламентарии приняли во втором и третьем чтениях инициативу, позволяющую отслеживать ценообразование продовольственных товаров, передает РИА «Новости».
Правительство определит перечень профильных ведомств, которые смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы закрытую информацию.
Чиновники получат данные о производителях, поставщиках и продавцах, включая объемы реализации, доходы и прибыль. Это необходимо для комплексного анализа динамики рынка. Одновременно принят закон-спутник, который распространяет режим строгой налоговой тайны на передаваемые сведения.
«Режим налоговой тайны – это не просто формальность, он защищает бизнес от недобросовестной конкуренции и исключает утечку коммерчески значимых данных. Нарушение этого режима влечет ответственность вплоть до уголовной; мы даем государству инструмент контроля, но одновременно даем бизнесу гарантию, что этот инструмент не будет использован во вред», – заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Новые правила начнут действовать с первого января 2027 года. Состав передаваемых данных налоговики предварительно согласуют с Министерством экономического развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании механизма мониторинга цен на продукты питания.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об усилении контроля за стоимостью продовольствия.
До этого Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей майонеза и соли.