ФСБ задержала за мошенничество на ставропольском фестивале трех бизнесменов

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые, по версии следствия, предоставили фиктивные коммерческие предложения от подконтрольных компаний с завышенной стоимостью услуг по организации мероприятия в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате ими была обеспечена победа московской фирмы в электронном аукционе, после чего средства в размере более 19,7 млн рублей были похищены и присвоены.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Ход расследования контролируется прокуратурой Ставропольского края, трое подозреваемых заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что помощника губернатора Ставропольского края отправили под стражу по обвинению в хищении свыше 19 млн рублей при организации фестиваля для работающей молодежи.