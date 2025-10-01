Бизнесменов заподозрили в хищении субсидии для экотуризма в Подмосковье

Бизнесменов заподозрили в краже субсидии для экотуризма в Подмосковье

Tекст: Евгения Караваева

Обвиняемыми проходят генеральный директор ООО «Рампстрой Ленд» и двое коммерсантов, передает ТАСС.

По данным следствия, в сентябре 2023 года между одним из предпринимателей и Министерством культуры и туризма Московской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание 101 модуля некапитального средства размещения, строительство бассейнов, покупку туристического оборудования и монтаж скейт-парка для людей с ограниченными возможностями в Орехово-Зуевском округе.

«Не желая исполнять условия соглашения и при этом планируя воспользоваться выделенными деньгами, предприниматель составил заведомо ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, осведомленными о его преступных планах. В результате умышленных действий обвиняемых выделенные бюджетные деньги были похищены, а работы по строительству в срок не выполнены», – заявила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 572 млн рублей для возможного возмещения ущерба. Оперативное сопровождение в ходе расследования обеспечивали подразделения УФСБ и ГУ МВД по Московской области.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, дело передано в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.

