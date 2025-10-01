Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Бизнесменов заподозрили в хищении субсидии для экотуризма в Подмосковье
Бизнесменов заподозрили в краже субсидии для экотуризма в Подмосковье
Три предпринимателя предстанут перед судом по подозрению в хищении более 173 млн рублей, выделенных на развитие экотуризма в Орехово-Зуевском округе.
Обвиняемыми проходят генеральный директор ООО «Рампстрой Ленд» и двое коммерсантов, передает ТАСС.
По данным следствия, в сентябре 2023 года между одним из предпринимателей и Министерством культуры и туризма Московской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание 101 модуля некапитального средства размещения, строительство бассейнов, покупку туристического оборудования и монтаж скейт-парка для людей с ограниченными возможностями в Орехово-Зуевском округе.
«Не желая исполнять условия соглашения и при этом планируя воспользоваться выделенными деньгами, предприниматель составил заведомо ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, осведомленными о его преступных планах. В результате умышленных действий обвиняемых выделенные бюджетные деньги были похищены, а работы по строительству в срок не выполнены», – заявила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 572 млн рублей для возможного возмещения ущерба. Оперативное сопровождение в ходе расследования обеспечивали подразделения УФСБ и ГУ МВД по Московской области.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, дело передано в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца экс-министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 млн рублей. А в Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу, которую возглавлял зампред правительства республики, участники группы похитили более 100 млн рублей на программе здравоохранения.