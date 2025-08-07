В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Путин назвал ОАЭ дружественной России страной
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность отношений России с Объединенными Арабскими Эмиратами.
«Я очень рад видеть вас снова в столице России. Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна», – заявил он на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, передает ТАСС.
Путин отметил, что визит лидера ОАЭ – важное событие для российско-эмиратских отношений.
Переговоры проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В рамках визита главы ОАЭ стороны планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, обсуждение охватывает дальнейшее укрепление стратегического партнерства, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. В аэропорту его встретили глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.