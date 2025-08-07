В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Названы темы предстоящих переговоров Путина и президента ОАЭ
Путин и лидер ОАЭ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
В ходе встречи в Кремле президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимир Путин и Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в материалах к переговорам, передает ТАСС.
Отмечается, что оба государства поддерживают политико-дипломатическое решение конфликта с опорой на международное право и создание двух государств для двух народов.
В рамках переговоров запланирован также обмен мнениями по основным международным вопросам. В Кремле отметили, что позиции России и ОАЭ по большинству актуальных тем совпадают. Подчеркивается координация внешней политики, в том числе в таких организациях, как ООН и БРИКС, куда ОАЭ вошли в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года.
Накануне Кремль сообщил о встрече Путина с лидером ОАЭ 7 августа.
Ранее президенты России и ОАЭ обсудили по телефону ситуацию вокруг обострившегося ирано-израильского конфликта и отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий.