Референдум в Казахстане признали состоявшимся при явке более 50%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Явка на референдум по новой конституции в Казахстане к 14:00 по местному времени (12:00 мск) достигла 51,93%, сообщает ТАСС. По словам секретаря Центральной комиссии Шавхата Утемисова, это составляет 6471 378 избирателей из внесённых в списки 12461796 граждан. Согласно закону, референдум признаётся состоявшимся, если проголосовали более половины внесённых в списки.

Самая высокая активность отмечена в Кызылординской области, где явка достигла 64,63%. Наиболее низкая – в Алма-Ате, где проголосовали 21,68% жителей, в столице Астане этот показатель составил 40,68%.

Ранее, на референдуме 2024 года по вопросу строительства первой атомной электростанции, необходимый порог явки был также достигнут к 14:00, в итоге составив 63,66%.

Голосование по новой конституции проходит 15 марта. Основные изменения включают учреждение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета с правом законодательной инициативы и закрепление приоритета национального права над международным. В случае одобрения документ вступит в силу 1 июля.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее назначил дату проведения референдума по новой конституции страны. Токаев также запретил родственникам чиновников занимать государственные должности.