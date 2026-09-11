Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?4 комментария
Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели.
Путин провел встречу с лидером Южно-Африканской Республики на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА «Новости». Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях 18-го саммита БРИКС.
На полях форума у главы государства запланирована череда отдельных международных встреч. Одной из них стала беседа с президентом ЮАР.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии.
Ранее Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях.