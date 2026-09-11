Путин заявил об успешном развитии связей между Россией и ЮАР

Путин: Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются

Tекст: Вера Басилая

«Мы в постоянном контакте с вами, наши команды в постоянном контакте. В прошлом году мы имели удовольствие сверить часы по всей актуальной повестке дня с вашим вице-президентом, который по вашему поручению принял участие в Петербургском экономическом форуме. Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно», – заявил Путин в ходе встречи с Рамафосой, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что 5 сентября исполнилось 20 лет со дня подписания основополагающего договора о дружбе и партнерстве между двумя странами. Он подчеркнул, что политический диалог и межпарламентские связи продвигаются, а главы внешнеполитических ведомств контактируют на регулярной основе.

Кроме того, Россия и ЮАР традиционно поддерживают отношения в гуманитарной сфере, в том числе в образовании. На 2026-2027 учебный год бюджетная квота для южноафриканских студентов в России повышена до 100 стипендий.



«Продвигается политдиалог, межпарламентские связи, регулярно контактируют главы внешнеполитических ведомств... Традиционно поддерживаем отношения в гуманитарной сфере, в том числе в области подготовки кадров, в образовании. На 2026-27 учебный год бюджетная квоты повышена до 100 стипендий для ваших молодых людей в России», – сказал Путин.



Путин также обратил внимание на общность подходов Москвы и Претории к ключевым международным и региональным проблемам.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал двустороннюю встречу глав государств на полях саммита БРИКС в Индии.

Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели переговоры в Нью-Дели.