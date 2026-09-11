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Эксперт: Сети 5G создадут инфраструктуру для беспилотного городского транспорта
IT-специалист Глущенко назвал сферы, где 5G ускорит внедрение цифровых сервисов
Сети 5G снижают задержку сигнала до нескольких миллисекунд и поддерживают до миллиона подключений на квадратном километре. Это создает условия для автоматизации предприятий, развития интернета вещей, телемедицины и «умной» городской инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко, комментируя официальный запуск мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах.
Мобильная связь пятого поколения официально заработала в 16 российских городах, сообщили в Минцифры. На первом этапе возможность пользоваться связью получили около 10 млн человек. До конца года географию присутствия 5G планируется расширить еще на 50 населенных пунктов. Сейчас сеть доступна в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и других городах, услуги предоставляют операторы МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2.
«Если говорить понятными всем словами, то технология 5G существенно ускоряет внедрение современных цифровых сервисов в экономике и городской среде. Сети пятого поколения помогают автоматизировать предприятия, запускать частные технологические сети и подключать оборудование. Кроме того, 5G обеспечивает работу систем «умного города» и развитие телемедицины», – говорит Глущенко.
Особое внимание он обращает на широкие перспективы, которые технология открывает для создания инфраструктуры по управлению робототехникой и беспилотным транспортом. Со связью пятого поколения задержка сигнала снижается до единиц миллисекунд. Это критично как раз там, где важна реакция в реальном времени: беспилотный транспорт, удаленная хирургия, промышленная автоматизация, облачный гейминг. Кроме того, 5G позволяет подключать огромное количество устройств на небольшой площади – до миллиона на квадратный километр. Это ключевое для «интернета вещей» (IoT): датчики, умные города, промышленное оборудование, где 4G просто захлебывается от числа соединений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильная связь пятого поколения официально заработала в шестнадцати российских городах. Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам строить новые сети на уже выделенных частотах LTE.