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Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций
Депутат Башанкаев: ЕР предложила новые меры для развития региональной медицины
Качество медицинской помощи во многом зависит от того, насколько быстро человек может попасть к нужному специалисту – особенно в небольших и удаленных населенных пунктах. Здесь важны не только новые объекты здравоохранения, но и развитие института врачей общей практики, закрепление специалистов в регионах и последовательное повышение их зарплат, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Бадма Башанкаев.
«Место жительства гражданина не должно определять качество его лечения. Вокруг этого простого принципа строится посвященная здравоохранению часть Народной программы «Единой России», в которой предусмотрены конкретные решения», – сказал Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.
Среди таких решений собеседник называет продолжение строительства и реконструкции более 3 тыс. поликлиник и ФАПов по всей стране. Отдельное направление – развитие мобильных медицинских бригад, которые должны сделать помощь доступнее для жителей самых отдаленных регионов.
«Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребенка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами», – поясняет он, подчеркивая, что особое внимание в программе уделено семьям с детьми.
«Также нами предложено втрое увеличить число женских консультаций, дооснастить 140 перинатальных центров и более 500 детских поликлиник. Кроме того, партия понимает важность поддержки кадров: новые стены и оборудование сами лечить не умеют. Лечит человек. Врач. Фельдшер. Медсестра. Поэтому развитие института врачей общей практики, закрепление медицинских кадров в регионах и последовательный рост зарплат медиков – абсолютный приоритет», – заключил Башанкаев.
Напомним, новая Народная программа «Единой России» была утверждена 22 августа на втором этапе XXIII съезда партии. В ее основу вошли почти 3,5 млн предложений граждан, из которых в итоговый документ отобрали 527 решений. Инициативы распределены по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности.
Значительный блок программы посвящен здравоохранению. В документе, в частности, говорится о развитии службы санитарной авиации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи более чем 20 тыс. пациентов, последовательном повышении доходов медицинских работников, расширении диспансерного наблюдения более чем для девяти млн граждан с факторами риска хронических заболеваний. Кроме того, предусмотрено увеличение более чем в пять раз числа центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики.