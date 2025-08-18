Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области
Путин отметил недостаточное число врачей на тысячу жителей Ростовской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.
Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обратил внимание на проблему недостатка врачей в Ростовской области, передает РИА «Новости».
На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарем глава государства отметил: «Количество врачей на тысячу населения пока маловато».
Слюсарь согласился с этим мнением, подчеркивая, что вопрос укомплектованности медицинскими кадрами остается основной проблемой в сфере здравоохранения региона. Особое влияние нехватка врачей оказывает на сельские территории области.
Глава Ростовской области рассказал, что для временного решения проблемы работает мобильный диагностический центр – «поезд здоровья». По его словам, узкопрофильные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы принимать пациентов на местах.
