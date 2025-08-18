Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области

Путин отметил недостаточное число врачей на тысячу жителей Ростовской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обратил внимание на проблему недостатка врачей в Ростовской области, передает РИА «Новости».

На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарем глава государства отметил: «Количество врачей на тысячу населения пока маловато».

Слюсарь согласился с этим мнением, подчеркивая, что вопрос укомплектованности медицинскими кадрами остается основной проблемой в сфере здравоохранения региона. Особое влияние нехватка врачей оказывает на сельские территории области.

Глава Ростовской области рассказал, что для временного решения проблемы работает мобильный диагностический центр – «поезд здоровья». По его словам, узкопрофильные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы принимать пациентов на местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обратил внимание на нехватку специалистов скорой медицинской помощи в Удмуртии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров во Владимирской области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о дефиците примерно 23,2 тыс. врачей и нехватке 63,6 тыс. работников среднего звена в российской системе здравоохранения.