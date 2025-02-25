Мурашко сообщил о нехватке 23,2 тыс. врачей в России

Мурашко: В России не хватает 23,2 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медперсонала

Tекст: Александра Юдина

Министр заявил о дефиците врачей в России, который на текущий момент составляет 23,2 тыс. специалистов. Также он отметил нехватку 63,6 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала. При этом общий прирост врачей с 2019 года достиг 6,5 тыс. человек, передает ТАСС.

Мурашко рассказал, что с начала пандемии многие врачи старшего возраста покинули профессию, что привело к снижению численности врачебного персонала с 557 тыс. в 2020 году до 541 тыс. Однако с 2023 года началось восстановление, и сейчас численность достигла почти 558 тыс. человек. Несмотря на это, численность среднего медперсонала также уменьшалась.

Министр подчеркнул, что улучшение условий труда и рост зарплат способствуют возвращению специалистов в государственные учреждения. Зарплата врачей с 2019 года увеличилась с 80 тыс. до 123 тыс. рублей, а у среднего медицинского персонала – с 39,5 тыс. до 61 тыс. рублей.

Мурашко также отметил планы по введению обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в государственных учреждениях. Это, по его мнению, поможет закрепить кадры в системе здравоохранения. С 2019 года увеличился прием в медицинские вузы и выпуск ординаторов, но динамика по медсестрам остается без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом поручил принять меры для решения дефицита врачей, подчеркнув важность комплексного подхода к проблеме. До этого Путин указал властям Новгородской области на нехватку врачей в регионе.