Путин указал главе Новгородской области на нехватку врачей в регионе

Tекст: Елизавета Шишкова

Заслушав доклад руководителя области, Путин указал на проблемы в сфере здравоохранения, в частности он отметил дефицит узких специалистов. Никитин заявил, что врачей привлекают в регион возможностью получить собственное жилье, передает ТАСС.

Никитин также рассказал, что в Новгородской области в 2026 году планируется начать строительство кардиоцентра, на него уже заложены средства в бюджете. Завершить строительство планируется в 2029 году.

Также Путин отметил низкие темпы ремонта школ, Никитин в свою очередь заверил, что регион использует все возможности, которые предоставляет нацпроект.

Глава региона добавил, что в Великом Новгороде планируется реконструкция территории вокруг Кремля по программе реконструкции центров городов. «Это обязательно нужно сделать. И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – сказал Путин.

Президент также оценил успехи Новгородской области в промышленном производстве. По данным Никитина, этот показатель составил 116%, причем ситуация складывается благополучно во всех отраслях.