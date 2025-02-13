Путин поручил Богомазу решить проблему дефицита врачей в Брянской области

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Брянской области Александру Богомазу решить проблему нехватки врачей в регионе, передает ТАСС.

Во время видеосвязи с главой области Путин подчеркнул необходимость комплексных мер для решения этой проблемы. Он отметил: «Здесь нужны, конечно, комплексные меры: и обеспечение жильем, и другие меры поддержки».

Президент также напомнил, что эта проблема поднималась на встречах неоднократно, и попросил губернатора уделить ей особое внимание.

Владимир Путин также обратил внимание на бюджетные показатели Брянской области, особо выделив, что здравоохранение занимает третье место в структуре расходов региона после образования и поддержки экономики. Он порекомендовал проанализировать укомплектованность врачами-специалистами, что может помочь в решении проблемы дефицита медицинских кадров. Президент подчеркнул важность перераспределения ресурсов для улучшения ситуации в здравоохранении.

Кроме того, Путин отметил позитивную динамику в демографической ситуации региона. В период с 2017 по 2024 год в Брянской области родилось 74 763 ребенка, из которых более 25 тысяч появились на свет в новом перинатальном центре. Президент выразил надежду, что центр функционирует на современном уровне. Также он подчеркнул значительное снижение детской смертности в регионе, которое сократилось с 10,8 до 3,9 на тысячу родившихся, что является хорошим показателем.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Брянской области Александру Богомазу поддержать участников специальной военной операции и их семьи, подчеркнув важность «не забывать его ребят».