АТОР заявила о сокращении выдачи многократных шенгенских виз для россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

В январе-марте этого года количество выданных россиянам многократных шенгенских виз сократилось не менее чем на 90% по сравнению с первым кварталом 2025 года, передает канал 360.

Несмотря на сокращение выдачи многократных виз, спрос на оформление въезда в страны Евросоюза продолжает активно расти.

Туроператор PAC Group сообщил, что с начала года количество запросов на французские и испанские визы увеличилось в два раза, а на итальянские визы спрос вырос на 30-40% относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным Space Travel, общий прирост заявок на визы в европейские страны составил 20-25%. При этом в большинстве случаев туристы из России получают только однократные визы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма Андрей Максимов назвал страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польшу и Чехию государствами с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза выступили за рассмотрение запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

