«Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах с высоким риском ЧС

Tекст: Александра Юдина

На официальном сайте партии указано «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Эти центры будут работать на базе местных отделений партии и привлекать активистов для оказания помощи жителям в случае ЧС.

Решение о создании волонтерских центров было принято на селекторном совещании, где обсуждались вопросы готовности партийной инфраструктуры и волонтерских групп к ликвидации последствий ЧС.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул важность участия партийных активистов в оказании поддержки при любых масштабах чрезвычайных ситуаций.

Уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич отметил, что заранее сформированные волонтерские группы способствуют быстрому решению задач в зонах ЧС, минимизируя неблагоприятные последствия. «Единая Россия» стремится стать партнером для МЧС России и местных властей, работая на результат.

Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин подтвердил готовность молодогвардейцев оказать помощь в различных регионах.

Он привел примеры, когда молодогвардейцы принимали активное участие в ликвидации последствий ЧС, включая помощь в эвакуациях в Оренбургской области и раздачу нужных ресурсов на Крымском мосту.