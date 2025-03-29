  • Новость часаВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    29 марта 2025, 14:58 • Новости дня

    «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах с высоким риском ЧС

    Tекст: Александра Юдина

    Партия «Единая Россия» инициировала открытие волонтерских центров в регионах, подверженных высокому риску чрезвычайных ситуаций, где активисты помогут жителям в случае необходимости.

    На официальном сайте партии указано «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Эти центры будут работать на базе местных отделений партии и привлекать активистов для оказания помощи жителям в случае ЧС.

    Решение о создании волонтерских центров было принято на селекторном совещании, где обсуждались вопросы готовности партийной инфраструктуры и волонтерских групп к ликвидации последствий ЧС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул важность участия партийных активистов в оказании поддержки при любых масштабах чрезвычайных ситуаций.

    Уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич отметил, что заранее сформированные волонтерские группы способствуют быстрому решению задач в зонах ЧС, минимизируя неблагоприятные последствия. «Единая Россия» стремится стать партнером для МЧС России и местных властей, работая на результат.

    Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин подтвердил готовность молодогвардейцев оказать помощь в различных регионах.

    Он привел примеры, когда молодогвардейцы принимали активное участие в ликвидации последствий ЧС, включая помощь в эвакуациях в Оренбургской области и раздачу нужных ресурсов на Крымском мосту.

    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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    28 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.

    Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.

    В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.

    В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.

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    29 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России

    МЧС предложило запретить моторным и парусным судам маневрировать на пляжах

    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект приказа МЧС предлагает запретить моторным и парусным судам заходить под мотором или парусом и маневрировать в акваториях пляжей и других местах массового отдыха.

    Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предлагает запретить маломерным судам с моторами и парусами заходить и маневрировать в пределах акваторий пляжей. Также планируется ограничить буксировку различного оборудования такими судами.

    Запрет затронет и приведение маломерных судов ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах. Это связано с новыми мерами безопасности, предусмотренными федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу в сентябре. Закон разрабатывается с 2022 года и включает в себя требования к объектам ГИМС МЧС.

    С сентября текущего года ГИМС начнет вести реестр всех маломерных судов. В него войдут суда длиной до 20 метров и вмещающие до 12 человек. Переходный период для коммерческих судов составит пять лет.

    На данный момент на учете ГИМС числятся более полутора млн маломерных судов. Ожидается регистрация еще около 40 тыс. судов, использующихся в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов, так как сил и средств достаточно для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину, после чего водитель водного транспорта скрылся с места происшествия. В Новокуйбышевском районе Самарской области на реке Волге мужчина 1989 года рождения погиб в результате наезда маломерного судна.

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    28 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возобновлении ограничения по потребкредитам

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских кредитов и займов, сообщили в ЦБ.

    Согласно нововведению, ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с этой даты, не должна будет превышать более чем на треть среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Банка России подчеркивается, что это ограничение направлено на контроль роста ставок по кредитам и защиту интересов граждан. «Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», – говорится в заявлении.

    Ранее, в четвертом квартале 2024 года, Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК. Это было сделано для того, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

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    28 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    ЦБ: Внешний долг России сократился на 18,8 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года, следует из материалов ЦБ.

    По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290 млрд долларов, что составило 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев, передает ТАСС. Сокращение внешнего долга на 18,8 млрд долларов по сравнению с началом четвертого квартала 2024 года произошло в основном из-за снижения задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, указано в материалах регулятора.

    Эти изменения привели к снижению внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%.

    Ранее Счетная палата опубликовала данные, согласно которым объем госдолга России за 2024 год увеличился на 13,5%.

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    29 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Астрономы сообщили о времени видимости затмения Солнца в Москве и Петербурге

    В Москве затмение Солнца будет длиться 48 минут, в Петербурге – почти полтора часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Частное солнечное затмение 29 марта будет наблюдаться в Москве в течение 48 минут и в Санкт-Петербурге почти полтора часа, при этом ожидается, что максимальная фаза в Москве составит 0,07.

    Частное солнечное затмение 29 марта будет видно в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    В Москве явление начнется в 14.25 и завершится в 15.13, при этом максимум будет достигнут в 14.49, когда Луна покроет 2% солнечного диска. Погода в столице может стать препятствием для наблюдений, так как ожидается облачность. В Санкт-Петербурге затмение начнется раньше, в 14.00, и завершится в 15.25, а максимум наступит в 14.43, когда закрыта будет почти 13% солнечного диска.

    Астрономы напоминают, что наблюдение солнечных затмений требует специальных фильтров для защиты зрения. Подойдет также использование сварочных масок, рентгеновских снимков и пленочных элементов компьютерных дискет. Людмила Кошман из Московского планетария советует начать наблюдение за 5-10 минут до максимальной фазы.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов уточнил, что в Петербурге затмение продлится почти полтора часа. В Мурманской области максимальная фаза затмения составит 0,43, и это станет лучшим местом для его наблюдения в России. Луна покроет около 30% солнечного диска, а в Мурманске – 28,6%.

    Солнечные затмения происходят при новолуниях, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. Максимальная фаза этого затмения, равная 0,936, будет видна в Гудзоновом заливе. Явление также можно будет наблюдать в Северной Америке, акватории Атлантического океана и на северо-западе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, когда Луна закроет менее 10% солнечного диска. Сообщалось, что четвертого января Солнце расположится на минимальном расстоянии от Земли, что позволит наблюдать его в максимальном размере в 2025 году.

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    29 марта 2025, 06:18 • Новости дня
    Активы Шифрина арестованы по делу о мошенничестве

    Суды Москвы арестовали имущество бизнесмена Шифрина в деле о крупном мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Эдуард Шифрин, украинский бизнесмен и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, потерял доступ к своим активам в России из-за обвинений в мошенничестве в особо крупном размере.

    Московские суды наложили арест на имущество и активы Эдуарда Шифрина, крупнейшего украинского бизнесмена и вице-президента Всемирного еврейского конгресса, по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам дела, суд удовлетворил ходатайство об аресте активов, подкрепив это обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предполагает мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

    Шифрин был объявлен в розыск по новой статье, согласно базе данных МВД. Это стало результатом обновления условий розыска, ранее открытого в октябре 2023 года. Бизнесмен родился в Днепропетровске, имеет диплом Московского института стали и сплавов и ученую степень кандидата технических наук. Он является соучредителем Midland Group, занимающейся металлургией, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

    Состояние Шифрина оценивается в более чем 1 млрд долларов. В октябре 2016 года он получил российское гражданство, но после начала специальной военной операции в 2022 году подал заявление на отказ от него. В настоящее время проживает за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Также объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, которому предъявили обвинение в призывах к терроризму.

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    29 марта 2025, 00:45 • Новости дня
    На северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар

    В промзоне Луганска произошел сильный пожар, причины устанавливаются

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-востоке Луганска, причины возгорания уточняются. В настоящее время дополнительные данные о ситуации поступают от оперативных служб.

    Как передает ТАСС, в промышленной зоне на северо-востоке Луганска вспыхнул сильный пожар. Оперативные службы республики подтвердили информацию о возгорании и продолжают уточнять данные о масштабах и причинах происшествия.

    Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, и ведутся работы по ликвидации огня. Кроме того, сотрудники МЧС и другие экстренные службы направлены на место происшествия для оценки обстановки и предотвращения возможного распространения огня на соседние территории.

    Ранее Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, заявлял о срабатывании российской системы противовоздушной обороны над Луганском. Однако пока неясно, связано ли это с начавшимся пожаром. Местные власти продолжают проводить расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Первомайске на территории ЛНР произошли отключения электроэнергии из-за ландшафтных пожаров. На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв газа, в результате чего пострадал 53-летний мужчина. В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

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    29 марта 2025, 06:20 • Новости дня
    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе пострадали три сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара FPV-дронами по зданию СБУ в Никополе Днепропетровской области пострадали три сотрудника, а дорогостоящее оборудование и цифровые носители были уничтожены, восстановление данных невозможно.

    В результате атаки на здание СБУ в Никополе Днепропетровской области, осуществленной с помощью FPV-дронов, пострадали три сотрудника. Около 10.00 дроны нанесли удар по зданию, после чего на место происшествия прибыли две машины скорой и два расчета пожарных. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что троих человек вынесли на носилках, но их состояние остается неизвестным, сообщает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что пророссийская агентура вела наблюдение за зданием, в котором на третьем этаже располагается управление СБУ, а на первом – отделение Национальной полиции. Наибольшее количество сотрудников спецслужб находилось в здании с 9.00 до 11.00 в будние дни.

    По его словам, в результате удара было уничтожено дорогостоящее оборудование и цифровые носители, восстановление данных на которых невозможно. Он также заявил, что активисты продолжают наблюдение за другими объектами, и в ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам и местам дислокации УСБУ и ГУР МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, где также пострадали объекты в городе Синельниково. В Сергеевке Одесской области прогремел взрыв, нарушивший тренировку украинских десантников с англоязычными инструкторами. Военнослужащие ВСУ погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области, по которому был нанесен российский удар, и украинские СМИ сообщают о массовой гибели солдат.

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    29 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    Водолацкий: Киев использует зерновую сделку для получения оружия
    Водолацкий: Киев использует зерновую сделку для получения оружия
    @ Murat Sengul/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что Украина может получать западное вооружение под прикрытием зерновых поставок через Черное море.

    По его словам, возобновление черноморской зерновой инициативы может стать прикрытием для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС.

    Водолацкий отметил, что Украина соглашается на эту сделку под влиянием западных партнеров, которые поддерживают президента Зеленского и подталкивают его к эскалации боевых действий.

    По словам Водолацкого, под видом зерновых поставок в Одессу могут поступать вооружение и боеприпасы. Он выразил уверенность, что западные силы стремятся усилить военное напряжение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий.

    Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    28 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами в Мьянме и Таиланде

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования королю Таиланда и премьеру Мьянмы после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования лидерам Мьянмы и Таиланда после разрушительного землетрясения, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в этих странах.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде, передает ТАСС.

    В письме премьер-министру Мьянмы патриарх отметил, что с глубокой скорбью узнал о катаклизме, приведшем к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, и выразил искреннее сочувствие народу страны. Аналогичные соболезнования были направлены и королю Таиланда.

    Землетрясение случилось 28 марта на территории Мьянмы, его магнитуда, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9, а затем последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Серьезно пострадали также Таиланд, Китай и Вьетнам.

    В Мьянме погибло более 140 человек, разрушены жилые здания и инфраструктура. В Таиланде обрушение строящегося здания в Бангкоке унесло жизни восьми человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

    Президент России Владимир Путин также направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Землетрясение стало причиной гибели и страданий множества людей, а также нанесло значительный ущерб экономике и инфраструктуре региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв землетрясения в Мьянме достигло 144 человек, сообщило агентство Киодо.

    Сведений о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Таиланде не поступало, как сообщило российское посольство.

    Российские спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» вылетели в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщило МЧС России.

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