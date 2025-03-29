То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
«Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах с высоким риском ЧС
Партия «Единая Россия» инициировала открытие волонтерских центров в регионах, подверженных высокому риску чрезвычайных ситуаций, где активисты помогут жителям в случае необходимости.
На официальном сайте партии указано «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Эти центры будут работать на базе местных отделений партии и привлекать активистов для оказания помощи жителям в случае ЧС.
Решение о создании волонтерских центров было принято на селекторном совещании, где обсуждались вопросы готовности партийной инфраструктуры и волонтерских групп к ликвидации последствий ЧС.
Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул важность участия партийных активистов в оказании поддержки при любых масштабах чрезвычайных ситуаций.
Уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич отметил, что заранее сформированные волонтерские группы способствуют быстрому решению задач в зонах ЧС, минимизируя неблагоприятные последствия. «Единая Россия» стремится стать партнером для МЧС России и местных властей, работая на результат.
Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин подтвердил готовность молодогвардейцев оказать помощь в различных регионах.
Он привел примеры, когда молодогвардейцы принимали активное участие в ликвидации последствий ЧС, включая помощь в эвакуациях в Оренбургской области и раздачу нужных ресурсов на Крымском мосту.