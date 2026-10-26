Польский Пшемышль приостановил партнерство со Львовом из-за прославления УПА

Власти польского Пшемышля приостановили сотрудничество со Львовом из-за УПА

Tекст: Елизавета Шишкова

Муниципальные депутаты приграничного польского города единогласно проголосовали за приостановку связей со Львовом на фоне скандала вокруг героизации националистов, передает ТАСС.

«Сегодня по решению всех присутствующих членов городского совета Пшемышль приостановил партнерское сотрудничество с городом Львов», – заявил мэр Пшемышля Войчех Бакун.

По словам градоначальника, любые контакты заморожены до тех пор, пока львовские власти не займут четкую позицию в отношении пропаганды идеологии, направленной против Польши и поляков.

В октябре Львовский областной совет объявил 2027 год посвященным УПА*, а также лидерам бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Киеву из-за решения львовских депутатов.

В среду премьер-министр Дональд Туск назвал действия властей украинского региона неумным шагом.

Глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш потребовал от украинского руководства официально дистанцироваться от чествования Украинской повстанческой армии* во Львове.