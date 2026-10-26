Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.12 комментариев
Польский Пшемышль приостановил партнерство со Львовом из-за прославления УПА
Власти польского Пшемышля приостановили сотрудничество со Львовом из-за УПА
Городской совет польского Пшемышля принял решение заморозить партнерские отношения со Львовом в ответ на объявление в украинском регионе 2027 года годом Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России).
Муниципальные депутаты приграничного польского города единогласно проголосовали за приостановку связей со Львовом на фоне скандала вокруг героизации националистов, передает ТАСС.
«Сегодня по решению всех присутствующих членов городского совета Пшемышль приостановил партнерское сотрудничество с городом Львов», – заявил мэр Пшемышля Войчех Бакун.
По словам градоначальника, любые контакты заморожены до тех пор, пока львовские власти не займут четкую позицию в отношении пропаганды идеологии, направленной против Польши и поляков.
В октябре Львовский областной совет объявил 2027 год посвященным УПА*, а также лидерам бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Киеву из-за решения львовских депутатов.
В среду премьер-министр Дональд Туск назвал действия властей украинского региона неумным шагом.
Глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш потребовал от украинского руководства официально дистанцироваться от чествования Украинской повстанческой армии* во Львове.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ