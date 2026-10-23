Песков сообщил о подготовке Путина к саммиту «Россия – Африка»

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент готовится к следующей неделе, потому что это, вы знаете, это будет и Форум стран – экспортеров газа, весьма представительный форум и очень важный, и целых три дня в рамках саммита «Россия – Африка», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа состоится в Москве 27 октября. Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в столице 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков заявил об отсутствии решения о личном участии Путина в саммите G20 в Майами.

В прошлом месяце президент России пригласил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите «Россия – Африка» в Москве.

Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику за поддержку инициатив Москвы в ООН на полях саммита БРИКС в Индии.