Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин обвинил Киев в постоянном воровстве денег западных спонсоров
Украина регулярно разворовывает средства, предоставляемые западными спонсорами, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Глава государства подчеркнул, что факт воровства западных денег украинской стороной стал общеизвестным. При этом, по его словам, спонсоры закрывают глаза на ситуацию, чтобы заставить Киев продолжать боевые действия против России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о попытках Запада изолировать и «доразвалить» Россию.
Глава государства отметил, что Москва тщательно отслеживает поставки зарубежного оружия на Украину.
Президент указал на системные ошибки западных стран в отношениях с Москвой.