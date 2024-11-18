  • Новость часаКремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
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    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России
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    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 13:05 • Новости дня

    Песков: Данные об ударах вглубь России есть только в западных СМИ

    Песков: Информация о разрешении Западом ударов вглубь России пока есть только в западных СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль ознакомился с информацией о разрешении США, Францией и Британией на удары вглубь России только из западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он заявил, что у российских властей нет иного подтверждения этой информации, кроме публикаций в западных СМИ, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что основная опасность ситуации с ударами вглубь России заключается в том, что эти действия выполняются западными странами, а не Украиной.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что такие удары осуществляют военные специалисты из западных стран, а не украинские военные. Это, по его словам, кардинально меняет степень вовлеченности стран Запада в конфликт, что делает ситуацию особенно опасной и провокационной.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    США впервые разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

    Французское издание Figaro заявило, что Париж и Лондон позволили наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, однако позже эта фраза была удалена из статьи, сохранившись только в видеосюжете на сайте издания.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

    Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 02:30 • Новости дня
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области

    CNN счел разрешение на удары ATACMS вглубь России попыткой США помешать изгнанию ВСУ из Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать российским войскам выбить из региона украинские силы, заявил CNN.

    «Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать (часть Курской области) как можно дольше», – заявил CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника отмечается, что ATACMS планируют применять «в первую очередь в Курской области». Указывается, что Россия хочет лишить Киев возможности использовать ситуацию в Курской области «на любых будущих мирных переговорах», а США пытаются помешать планам Москвы.

    Напомним, New York Times заявила, что Вашингтон дал согласие на удары по российским войскам в Курской области ракетами ATACMS. Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не подтвердили эту информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России

    Байден и Пентагон не стали комментировать сообщения о согласии на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Вашингтон разрешил наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    Байден, находясь в Бразилии на саммите G20, сделал публичное заявление о необходимости защиты лесов Амазонии. При этом в своем выступлении он не упомянул тему ударов ATACMS по России, передает РИА «Новости».

    Пресс-пул Белого дома отметил, что Байден «в конце своего выступления не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», передает ТАСС.

    В свою очередь, в Пентагоне на соответствующий вопрос об ATACMS ответили: «На данный момент мы отказываемся от комментариев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил Киеву удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, при этом Украина планирует нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

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    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

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    18 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»

    Президент Венесуэлы Мадуро осудил решение Запада снять запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России

    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил решение США, Франции и Великобритании об использовании дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Мадуро выступил на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века. Комментируя сообщения о том, что страны Запада разрешили своими дальнобойными ракетами «атаковать нашу сестру Россию», Мадуро сказал: «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести».

    Мадуро также отметил, что Венесуэла поддерживает многополярный мир и стремится к освобождению Латинской Америки и Карибского бассейна от влияния американского империализма и европейских вассалов США. Президент Венесуэлы призвал защитить страну от «воинственного сумасшествия империи гринго», передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Вашингтона раскритиковали и в самих США. Так, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что «военный промышленный комплекс» пытается помешать его отцу «добиться мира и спасти жизни». А миллиардер Илон Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России.

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    18 ноября 2024, 08:59 • Новости дня
    Симоньян: США зря дали разрешение на удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ошибкой решение США разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу разрешения США использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

    «Не знаю зачем, но знаю, что зря», – заявила Симоньян.

    Ранее СМИ писали, что Вашингтон разрешил  использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

    Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют».

    Президент России Владимир Путин уже говорил, что такие удары будут означать изменение «самой природы конфликта».

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    18 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Депутат Рады Гончаренко предупредил Украину о рисках решения Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с сообщениями о согласии президента США Джо Байдена на удары вглубь территории России ракетами ATACMS Киеву нужно помнить, что скоро к власти в США придет администрация Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат выразил мнение, что Киев должен учитывать возможное различие в подходах между действующей администрацией и будущим президентом США. «Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными», – заявил он. По его мнению, в противном случае «будет беда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Байден таким образом пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Представитель переходной команды Трампа заявил о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 01:27 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «близости» США к отмене ряда запретов на удары по России

    Bloomberg заявило о «близости» США к снятию части ограничений на удары западным оружием по России

    Bloomberg заявило о «близости» США к отмене ряда запретов на удары по России
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «близки к принятию окончательного решения о снятии некоторых ограничений» на удары по военным целям в России западным оружием, пишет Bloomberg. Формулировки Bloomberg по данной теме отличаются от тех, что приводит New York Times, которая заявила, что США уже дали соответствующие разрешения.

    Как пишет Bloomberg, «если решение будет одобрено», снятие ограничений коснется сначала Курской области России, где якобы действуют северокорейские войска. Однако, пишет Bloomberg, разрешение на удары по России, «если оно будет получено», вряд ли «зайдет так далеко, как просит Украина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Вашингтон «разрешил использовать» американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Ни США, ни Украина пока не подтвердили эту информацию.

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    18 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Представитель Трампа Чунг отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Только победивший на выборах президента США Дональд Трамп способен привести конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

    Чунг отреагировал на новости о том, что глава Белого дома Джо Байден дал согласие на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Чунг отметил, что только Трамп сможет привести стороны конфликта к мирным переговорам.

    «Трамп единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», – заявил Чунг.

    Однако Чунг уклонился от ответа на вопрос, осведомлен ли был Трамп о решении администрации Байдена. Он добавил, что все официальные заявления по этому вопросу Трамп сделает сам или через своих представителей.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    18 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России

    Глава МИД Нидерландов выразил сожаление о раскрытии разрешения США на удары вглубь России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил о сожалении в связи с утечкой информации о разрешении США наносить удары вглубь территории России тактическими баллистическими ракетами.

    Вельдкамп выразил мнение, что такое решение является адекватным ответом на присутствие в России военных из КНДР, передает ТАСС.

    Министр отметил, что предпочел бы, чтобы решение имело неожиданный эффект. Согласно его словам, Нидерланды не ограничивают использование переданного Киеву вооружения, в том числе истребителей F-16.

    Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной. Он подтвердил, что Париж изучал возможность одобрения ударов по российским объектам с территории Украины.

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    Напомним, США разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения президента Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Решение США о применении ракет ATACMS против России, по мнению американского журналиста Джексона Хинкла, приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.

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