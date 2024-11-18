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    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России
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    Европа резко увеличила отбор газа из хранилищ
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Команда Трампа заявила о пересмотре решения Байдена по ATACMS
    Эксперт объяснил разрешение Байдена бить ракетами вглубь России
    Пекин заявил о важности охлаждения ситуации на Украине
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    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР
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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 11:51 • Новости дня

    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России

    Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России была удалена из статьи Le Figaro, хотя в видеосюжете на сайте издания она сохранилась.

    Французская газета Le Figaro удалила из своей статьи на сайте фразу о том, что Франция и Британия разрешили наносить удары по территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, передает ТАСС.

    Изменения были внесены в материал, который изначально ссылался на публикацию The New York Times о разрешении президентом США Джо Байденом использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

    Хотя фраза исчезла из статьи, в описании видеосюжета на сайте Le Figaro она все еще присутствует.

    На данный момент ни США, ни Франция, ни Британия официально не объявляли о разрешении применять ракеты для ударов по России.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Следом французское издание Figaro сообщило, что Париж и Лондон позволили наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил изменение позиции Парижа и Лондона по ударам вглубь России ради обеспечения безопасности Европы.

    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Коментарии (39)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

    Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    17 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточные средства поражения, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.

    В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.

    В ходе операции на Харьковском и Луганском направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.

    Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой народной республики, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36 000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.

    Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



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    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    17 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе действий группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области были блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, более 80 националистов уничтожено, сообщили в Минобороны России.

    Группировка войск «Север» Вооруженных сил РФ успешно блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ранним утром украинские силы попытались вырваться из окружения группами по 15-20 человек.

    Противник был остановлен благодаря эффективным огневым действиям, в результате чего более 80 украинских военных были уничтожены, около 40 получили ранения. Некоторых из раненых оставили их сослуживцы. Также в плен попали 24 украинских бойца.

    Операция по зачистке района продолжается, целью которой является ликвидация оставшегося противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжали наносить удары по подразделениям ВСУ на территории Курской области, в результате чего за сутки украинская сторона потеряла 320 военнослужащих и боевую технику, также в плен сдались пять человек.

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    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    18 ноября 2024, 02:30 • Новости дня
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области

    CNN счел разрешение на удары ATACMS вглубь России попыткой США помешать изгнанию ВСУ из Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать российским войскам выбить из региона украинские силы, заявил CNN.

    «Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать (часть Курской области) как можно дольше», – заявил CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника отмечается, что ATACMS планируют применять «в первую очередь в Курской области». Указывается, что Россия хочет лишить Киев возможности использовать ситуацию в Курской области «на любых будущих мирных переговорах», а США пытаются помешать планам Москвы.

    Напомним, New York Times заявила, что Вашингтон дал согласие на удары по российским войскам в Курской области ракетами ATACMS. Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не подтвердили эту информацию.

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    18 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово

    Пушилин: ВСУ пытались перебросить резервы в Курахово для удержания позиций

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска предпринимают попытки отправить подкрепления в Курахово, чтобы сохранить контроль над городом и его водохранилищем, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, заявил в эфире канала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    Украинские войска продолжают попытки переброски резервов в город Курахово, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия обусловлены стратегическим значением Курахово. По его словам, освобождение города позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка.

    Пушилин отметил, что ключевую роль для обеих сторон играет Кураховское водохранилище. Он подчеркнул, что несмотря на безнадежную ситуацию для ВСУ в этом регионе, украинские войска не получают приказа на отход и продолжают удерживать позиции.

    «После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка – Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», – заявил Пушилин.

    Он указал, что отсутствие команд на отход для украинских подразделений свидетельствует о стойкости и упорстве, но текущая обстановка делает их положение безвыходным.

    Утром в понедельник стало известно, что российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может усилить позиции России в регионе. Накануне сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, затрудняя поставки боеприпасов и личного состава. Отметим, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

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    17 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России

    Байден и Пентагон не стали комментировать сообщения о согласии на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Вашингтон разрешил наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    Байден, находясь в Бразилии на саммите G20, сделал публичное заявление о необходимости защиты лесов Амазонии. При этом в своем выступлении он не упомянул тему ударов ATACMS по России, передает РИА «Новости».

    Пресс-пул Белого дома отметил, что Байден «в конце своего выступления не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», передает ТАСС.

    В свою очередь, в Пентагоне на соответствующий вопрос об ATACMS ответили: «На данный момент мы отказываемся от комментариев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил Киеву удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, при этом Украина планирует нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

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    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

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