Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.16 комментариев
Байден впервые разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS
The New York Times: Байден одобрил использование Украиной ракет ATACMS для ударов по России
США впервые разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.
Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по территории России, сообщает The New York Times. По оценкам газеты, такое решение было принято на фоне якобы ввода российскими войсками северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS украинскими войсками, отмечает NYT.
По информации издания, использование ракет будет направлено на защиту украинских сил в Курской области, где ожидается крупное наступление российской армии вместе с северокорейскими войсками. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.
До этого момента Байден разрешал использовать Украине только системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Теперь, в условиях роста угрозы от российско-северокорейских сил, президент США решил пойти на более решительные меры. Это решение может изменить расклад сил в текущем конфликте, хотя официальные лица не считают, что это кардинально изменит ход войны.
Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет, и теперь эта возможность становится реальностью. Байден принял решение в свете новых угроз и нарастающей агрессии. Украинская армия сможет нанести удары по скоплениям войск, ключевой военной технике и логистическим узлам на российской территории, что позволит ослабить наступление противника и укрепить оборону своих сил в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена изменять позицию по поставкам дальнобойных ракет Taurus на Украину. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, несмотря на давление Лондона и Парижа. Все так называемые мирные планы президента Украины Владимира Зеленского, включая намерение получить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США, направлены на втягивание стран Запада в конфликт на Украине, заявил Дмитрий Песков.