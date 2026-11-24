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Ростех установил в аэропорту Ухты новую систему посадки самолетов
В аэропорту Ухты заработала навигационная система для посадки в метель
Госкорпорация Ростех завершила оснащение аэропорта Ухты в Республике Коми современной инструментальной системой посадки для безопасного захода самолетов в сложных метеоусловиях.
Новое оборудование поможет пилотам точно выдерживать курс и траекторию снижения при ограниченной видимости, в том числе во время густого тумана и сильной метели, сообщает Ростех.
Установка комплекса повысит безопасность полетов и поспособствует устойчивому авиасообщению с одним из крупных нефтегазовых центров российского Севера.
«Ухта – второй по численности жителей город в Коми, при этом там часто бывают туманы, метели и другие погодные явления, которые не позволяют заходить на посадку только по визуальным ориентирам», – отметил заместитель генерального директора компании «Азимут» Алексей Гальченков. По его словам, наличие в аэропорту радиомаячной аппаратуры гарантирует, что авиасообщение не остановится даже в условиях плохой видимости.
Система передает экипажу данные об удалении от взлетно-посадочной полосы, а также об отклонении от курса и глиссады. Комплекс оснащен резервными компонентами с автоматической заменой и позволяет дистанционно управлять оборудованием с командно-диспетчерского пункта. Аналогичные системы уже успешно эксплуатируются в десятках российских аэропортов, включая регионы со сложным климатом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Курилах заработал новейший радиолокатор для посадки лайнеров при нулевой видимости.
Также в аэропорту Нового Уренгоя завершили установку новой инструментальной системы посадки.