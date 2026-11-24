В аэропорту Ухты заработала навигационная система для посадки в метель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новое оборудование поможет пилотам точно выдерживать курс и траекторию снижения при ограниченной видимости, в том числе во время густого тумана и сильной метели, сообщает Ростех.

Установка комплекса повысит безопасность полетов и поспособствует устойчивому авиасообщению с одним из крупных нефтегазовых центров российского Севера.

«Ухта – второй по численности жителей город в Коми, при этом там часто бывают туманы, метели и другие погодные явления, которые не позволяют заходить на посадку только по визуальным ориентирам», – отметил заместитель генерального директора компании «Азимут» Алексей Гальченков. По его словам, наличие в аэропорту радиомаячной аппаратуры гарантирует, что авиасообщение не остановится даже в условиях плохой видимости.

Система передает экипажу данные об удалении от взлетно-посадочной полосы, а также об отклонении от курса и глиссады. Комплекс оснащен резервными компонентами с автоматической заменой и позволяет дистанционно управлять оборудованием с командно-диспетчерского пункта. Аналогичные системы уже успешно эксплуатируются в десятках российских аэропортов, включая регионы со сложным климатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Курилах заработал новейший радиолокатор для посадки лайнеров при нулевой видимости.

Также в аэропорту Нового Уренгоя завершили установку новой инструментальной системы посадки.