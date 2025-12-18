Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Ростех сообщил об установке системы посадки в Новом Уренгое
В аэропорту Нового Уренгоя завершена установка новой инструментальной системы посадки, способной работать при плохой видимости и минимизировать задержки рейсов.
В аэропорту Нового Уренгоя установлена инструментальная система посадки ILS 2700, сообщает Telegram-канал «Ростеха».
Оборудование смонтировала компания «Азимут». По словам представителей компании, новая система обеспечит возможность приема самолетов с высокой точностью даже при плохой видимости, что значительно снизит риск задержек и отмен рейсов.
ILS 2700 работает так, что экипаж воздушного судна получает информацию об удалении от взлетно-посадочной полосы, а также об отклонении по курсу и глиссаде при заходе на посадку. Управлять системой можно дистанционно, благодаря автоматизированным рабочим местам специалистов на командно-диспетчерском пункте. Кроме того, предусмотрена диагностика состояния всех радиомаяков.
Вся аппаратура имеет резервные компоненты, которые автоматически заменяют неисправные элементы, что обеспечивает бесперебойную работу комплекса даже в случае локальных сбоев. Экспертиза системы уже подтверждена – аналогичное оборудование внедрено и работает в аэропортах Чукотки, Курил, Ямала, а также в Москве, Петербурге и за рубежом: в Белоруссии, Армении, Казахстане и Абхазии.
Напомним, ранее Ростех провел испытания первого российского телетрапа для аэропортов.