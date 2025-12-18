Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
В МВД рассказали, как мошенники изобретают способы для передачи денег курьерам
Жертвы дистанционных мошенничеств нередко сталкиваются с необычными требованиями по передаче наличных, включая размещение денег в неожиданных предметах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники выдумывают нестандартные способы передачи денег курьерам не из прихоти, а как часть психологического воздействия на жертв, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Варианты передачи могут быть весьма экзотичными – например, деньги просят завернуть в фольгу, используя якобы оправдание защиты от электромагнитного излучения. Также встречались ситуации, когда купюры требовали положить в джинсы, халаты, носки или даже банки с вареньем и памперсы, которые затем следовало спрятать в мусорном баке.
Следователи считают, что такие действия – не просто проявление фантазии, а сознательная попытка убедить жертву в серьезности происходящего и вовлечь в «спецоперацию», где каждая деталь якобы важна.
Волк отметила, что задачи намеренно абсурдны, чтобы вывести жертву из равновесия и отвлечь внимание от сути аферы. Мошенники, например, настаивают на поиске конкретных предметов, как коробка из-под сока, подчеркивая критичность деталей передачи.
Еще одной целью изощренных требований становится тестирование уровня лояльности и критического мышления человека.
Если жертва осуществляет указанные действия, преступники могут усиливать давление и даже требовать новые услуги. В МВД подчеркивают, что сотрудники банков или органов власти никогда не просят передавать наличные по телефону или в сообщениях – подобные просьбы свидетельствуют о работе мошенников.
Ранее в ВТБ заявили, что каждый второй случай хищения наличных в России связан с тем, что люди передают деньги мошенникам лично под влиянием угроз и давления.