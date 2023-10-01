Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Сын Константина Цзю стал чемпионом по версии Всемирной боксерской организации
Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации
Тимофей (Тим) Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, сообщают информационные агентства.
Это произошло, когда прежний обладатель титула американец Джермелл Чарло вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе. Чарло больше года не участвовал в боях для защиты титула. Он был обязан провести поединок с Цзю, но отказался и решил провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против Альвареса. WBO сообщила, что Чарло потеряет титул после того, как выйдет на бой с Альваресом и будет представлен как чемпион мира.
Родившийся в Австралии 28-летний Цзю одержал 23 победы (17 нокаутом), не потерпел ни одного поражения. 33-летний Чарло выиграл 35 из 37 боев (19 нокаутом), один проиграл, один бой завершился вничью, передает ТАСС.
Весной Тимофей Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в первом среднем весе и получил право встретиться с в поединке с Чарло.