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    История Новороссии вернула ее в состав России
    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре
    Российский Су-35С сбил в воздушном бою украинский самолет
    ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    Толстой призвал вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    7 комментариев
    1 октября 2023, 07:40

    Сын Константина Цзю стал чемпионом по версии Всемирной боксерской организации

    Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации

    Тимофей (Тим) Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, сообщают информационные агентства.

    Это произошло, когда прежний обладатель титула американец Джермелл Чарло вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе. Чарло больше года не участвовал в боях для защиты титула. Он был обязан провести поединок с Цзю, но отказался и решил провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против Альвареса. WBO сообщила, что Чарло потеряет титул после того, как выйдет на бой с Альваресом и будет представлен как чемпион мира.

    Родившийся в Австралии 28-летний Цзю одержал 23 победы (17 нокаутом), не потерпел ни одного поражения. 33-летний Чарло выиграл 35 из 37 боев (19 нокаутом), один проиграл, один бой завершился вничью, передает ТАСС.

    Весной Тимофей Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в первом среднем весе и получил право встретиться с в поединке с Чарло.

    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Коментарии (30)
    30 сентября 2023, 19:27
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

    Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликована видеозапись с места обрушения нескольких пролетов Дегтяревского моста в историческом районе Киева, обломки рухнули на автомобильную парковку.

    На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    По данным украинских СМИ, ремонт обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

    Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

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    30 сентября 2023, 18:18
    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО

    Эксперт Кнутов: Удары по Николаеву могли наноситься новейшими ракетами для Су-57

    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для ударов по Николаеву Россия могла применить новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для истребителя Су-57. В ходе таких ударов проверяется эффективность нового оружия и отрабатываются действия самолета-носителя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О нескольких атаках Николаева неизвестным типом ракет сообщил мэр города Александр Сенкевич.

    «Существует вероятность, что для ударов по Украине Россия начала применять новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Они компактные, помещаются внутрь самолета и в чем-то сопоставимы с британо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    Однако эксперт сомневается, что речь может идти о массовом применении новейших вооружений, основная ставка по-прежнему делается «на наши классические ракеты». «Есть вероятность, что последние удары по Николаеву наносились для проверки эффективности новейших ракет и отработки действий самолетов-носителей. Но это станет понятно только после официальной информации Минобороны России, либо противник установит что-нибудь по найденным обломкам», – считает собеседник.

    Кнутов полагает, что основная причина того, что на Украине заявили о применении ВС РФ нового типа ракет, кроется в новой тактике российских военных. В качестве носителей ракет теперь используется не стратегическая дальняя авиация, которую противник «тут же видел и остро начинал реагировать», а, например, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и наземные установки «Бастион». «Новая тактика позволяет нам наносить атаки, которые фактически не фиксируются украинской ПВО», – пояснил полковник в отставке.

    Украинская ПВО крайне слабая и малоэффективная, добавляет эксперт. «Если крылатая ракета идет на малой высоте, то украинские РЛС просто не засекают ее», – пояснил Кнутов.

    Украинским ПВО труднее всего засекать российские ракеты «Оникс» из-за огромной скорости, которая в момент нанесения удара может достигать 2,6 маха. «За счет этого ни одна украинская система ПВО не в состоянии перехватить ракету «Оникс», – подчеркнул Кнутов.

    Об атаке Николаева неизвестным типом ракет сообщил в субботу мэр города Александр Сенкевич. Так он ответил на вопрос, почему в последние дни воздушная тревога звучит уже после обстрелов. По его словам, неизвестный тип российских ракет не видят украинские средства ПВО. По данным Сенкевича, на этой неделе было три таких атаки – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Коментарии (11)
    30 сентября 2023, 16:25
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

    По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (42)
    30 сентября 2023, 19:40
    Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет

    Минобороны: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали заданный район, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Во время очередного вылета летчики ВКС своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Российские Воздушно-космические силы за неделю поразили пять украинских боевых самолетов.

    Коментарии (30)
    30 сентября 2023, 17:16
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины

    Экс-разведчик США Риттер: Россия присоединит пять областей освобожденной Украины

    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау», заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

    Эксперт предположил, что конфликт на Украине не закончится, пока Россия «не возьмет» еще пять регионов. По его прогнозам, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы будут освобождены от Украины, передает РИА «Новости».

    Риттер заявил, что Украину разделят в стиле «плана Моргентау», когда ключевые производственные районы перейдут под международный контроль, а тяжелая промышленность будет ликвидирована. Он также считает, что правительство Зеленского будет свержено, а остатки ВСУ будут уничтожены.

    Ранее Риттер заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

    Коментарии (22)
    30 сентября 2023, 20:57
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Официальный представитель МИД Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом уничтожили 34 тыс. человек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, «самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю». Захарова заявила, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

    Дипломат напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий яр» в Киеве.

    По ее словам, Бабий Яр для советского народа, такая же кровоточащая рана как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.

    «Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!», – возмутилась Захарова, отметив, что «самый влиятельный еврей в мире» не осудил чествование нациста в канадском парламенте.

    «Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?» – заявила Захарова.

    В конце представитель МИД отметила, что отчим Блинкена – Самуэль Пизар – прошел несколько лагерей смерти, Аушвиц и Дахау, до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом.

    «Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», – задалась вопросом она.

    Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советская власть «похоронила» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.

    Коментарии (20)
    30 сентября 2023, 14:11
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что судьбоносное решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

    Он заявил, что СВО будет продолжаться до освобождения от врага «исконно русских территорий», а новых регионов в составе России будет больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав России.

    Коментарии (49)
    30 сентября 2023, 10:31
    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

    Forbes: Против подводных дронов ВСУ сработает советская тактика

    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Черноморский флот сможет уничтожать новые беспилотные подлодки ВСУ при помощи советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, выразил мнение военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его словам, в случае, если Черноморский флот станет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то российские военные своевременно обнаружат и уничтожат украинские подводные дроны еще до того, как те проникнут на стоянки флота, передает РИА «Новости».

    Также журналист отметил, что советская тактика прибрежной противолодочной обороны крайне сложна – она предполагает применение пар «вертолет-корабль», где оба участника взаимно прикрывали «слепые зоны» своих средств обнаружения.

    «За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах», – подчеркнул он.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (14)
    30 сентября 2023, 14:57
    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинские пользователи соцсети раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пользователи соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) раскритиковали фотографию, которую глава ГУР Кирилл Буданов прикрепил к одной из публикаций, заподозрили, что снимки выставляют при помощи фотошопа.

    «Почему он такой худой?», – спросил Dmytro.

    Пользователь Марсік предположил, что у Буданова «как будто какая-то незначительная стадия рахита», передает РИА «Новости».

    «Его на все фотки вставляют с помощью фотошопа?», – предположил Gooze.

    «Почему Буданов похож на фальшивую надувную мишень?», –поинтересовался fun day channel.

    Ранее Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

    Депутат Госдумы Ивлев в связи с высказываниями Буданова заявил, что он ему напомнил героя рассказа «Алиса в стране чудес» Чеширского кота, чья улыбка появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.

    Коментарии (8)
    30 сентября 2023, 18:50
    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    МВД Украины: Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
    @ @blacklist2477

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины произошел взрыв с возгоранием из-за прорыва нефтепровода, сообщило МВД Украины.

    Прорыв нефтепровода диаметром 150 мм привел к разливу нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением, в результате сгорел частный дом, пострадали три человека, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве под Ивано-Франковском.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 11:08
    В Генштабе Канады оценили скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
    В Генштабе Канады оценили скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, сообщил начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр.

    По его данным, с февраля прошлого года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм, в случае, если Оттаве придется использовать боеприпасы такими же темпами, как у Украины, их запас будет исчерпан в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Эйр отметил, что это вызывает все большую тревогу, так как если в Канаде изучат возможность пополнения запасов боеприпасов в России, то поймут, что это происходит быстрее, чем ожидалось.

    Кроме того, начальник генштаба Канады пожаловался на состояние боевых танков Канады. В заключение он добавил, что не все танки, которые остались в стране, являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (13)
    30 сентября 2023, 11:44
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder

    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой машины пехоты Marder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Немецкие бронированные машины пехоты «Marder», поставляемые ВСУ, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал пленный солдат ВСУ.

    По словам пленного, в машине собраны специальные ролики под автомат «G36», но это не подходит для автомата Калашникова, передает РИА «Новости».

    «При выходе, входе постоянно за что-то цепляешься. Все везде торчит. Электроника, все напичкано… <…> Там черт ноги себе поломает», – пожаловался пленный.

    Ранее эксперт заявил, что украинские военные не получили должного уровня подготовки, поэтому западная техника используется менее эффективно и часто ломается.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 17:54
    В США отметили важную деталь в заявлениях жены Зеленского

    Tекст: Кристина Цыцура

    Речь Елены Зеленской во время ответа на вопрос о втором президентском сроке ее мужа свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

    «Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Также Риттер отметил, что концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.

    Ранее Елена Зеленская выразила сомнения в том, что муж будет принимать участие в президентских выборах, но пообещала поддержать его в любом случае.

    Коментарии (4)
    30 сентября 2023, 12:40
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Он сообщил о пострадавших бойцах в Угледаре и Артемовске. Отмечается, что снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, передает ТАСС.

    В конце мая руководитель военно-технического центра «Царские волки» сообщал о применении ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении.

    Коментарии (59)
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      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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