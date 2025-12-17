  • Новость часаПутин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    Канада готова проглотить унижение от украинской разведки
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи
    Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 19:22

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    17 декабря 2025, 15:40
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 14:21
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    17 декабря 2025, 16:00
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    17 декабря 2025, 14:55
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    17 декабря 2025, 16:21
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».

    «Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также заявил о резком росте числа случаев дезертирства среди украинских военнослужащих – только зарегистрированных уголовных дел по этой статье на Украине насчитывается более 100 тыс. «А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации», –сказал он, пишет ТАСС.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    6 декабря журналист Пол Стейган сообщил, что число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск.

    17 декабря 2025, 17:15
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    17 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время расширенного заседания Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что РФ обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    На расширенном заседании Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил о достижениях страны в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    «Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    17 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России внедряет новую информационную систему «Свод» для объединения должностных лиц вооруженных сил в едином защищённом цифровом пространстве, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    Белоусов сообщил: «Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищённом информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки», передает ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году группировка войск «Центр» успешно завершила этап опытно-боевой эксплуатации данной системы. К сентябрю 2026 года ведомство планирует поэтапно внедрить систему «Свод» во все группировки войск. Это позволит значительно повысить эффективность управления и взаимодействия подразделений.

    Ранее Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    17 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.

    Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».

    В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.

    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    17 декабря 2025, 17:40
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина, которого изобразили вместе с классическими героями мультфраншизы.

    Кадры серии мультфильма «Простоквашино», в которую добавлен персонаж Путина, оказались в распоряжении РБК. Подлинность изображений изданию подтвердил источник на медиарынке.

    На кадре Путин изображен вместе со всеми ключевыми героями мультика – Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, Почтальоном Печкиным и другими персонажами.

    Ранее о появлении Путина в качестве героя «Простоквашино» на Петербургском международном экономическом форуме рассказывала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она объяснила, что такой шаг должен стать инструментом «мягкой силы» и поможет продвигать российскую культуру за рубежом.

    Подлинность кадра с изображением Путина подтвердили в киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС. «Да, кадр подлинный», – сказал собеседник агентства.

    Ранее Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино».

    17 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Путин напомнил, что страны Запада публично обещали не расширять альянс, однако, по его словам, «одна волна расширения за другой» последовала несмотря на эти заявления, передает РИА «Новости».

    «Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели – одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – подчеркнул президент.

    Ранее на конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    17 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Северск, как подчеркнул Путин, был освобожден в сложнейшей обстановке, когда военным пришлось преодолевать мощную эшелонированную оборону противника, передает РИА «Новости».

    «В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город», – заявил глава государства во время церемонии награждения. Он особо подчеркнул, что блестящие воинские операции стали итогом слаженной работы командования Южного военного округа и проявленного личного мужества.

    По словам Путина, освобождение Северска – это не только результат решений командиров, но в первую очередь проявление огромного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Он отметил, что в ходе специальных операций были освобождены стратегически важные населенные пункты.

    Ранее Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    17 декабря 2025, 15:32 • Новости дня
    Завершен первый этап создания Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый этап создания новых соединений и воинских частей армейских и дивизионных комплектов Ленинградского и Московского военных округов завершился, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    «Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов», – заявил Белоусов, передает ТАСС.

    В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

