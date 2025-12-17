Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.
Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.
По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».
Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.
Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.
Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.