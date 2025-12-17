Канада готова проглотить унижение от украинской разведки

Tекст: Евгений Крутиков

В Канаде сотрудника военной контрразведки обвиняют в шпионаже в пользу Украины из-за передачи Киеву секретных данных, сообщает газета Globe and Mail. «Канадский военный контрразведчик, которому предъявили обвинения в шпионаже, как утверждается, передал специальные оперативные секреты Украине без одобрения вышестоящих (руководителей – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в публикации.

Как пишет газета, в период с ноября 2023-го по апрель 2024 года старший уорент-офицер (прапорщик) Мэттью Шон Робар контактировал с представителем иностранной разведслужбы по вопросу связанного с «чувствительными» технологиями проекта. Под технологиями не надо понимать буквально что-то промышленное, так характеризуют любое разведывательное сотрудничество. Например, график встреч делегаций или способы связи – это тоже «технология проекта».

При обысках у подозреваемого нашли секретные документы – и дома, и в его рабочем кабинете в здании Минобороны Канады в Оттаве. Сотрудники контрразведки изъяли у него телефон и в одном из популярных мессенджеров обнаружили переписку с представителем «иностранного государства». По статье, по которой Робару предъявили обвинение, предполагается пожизненное лишение свободы.

Робар работал в канадской разведке с 2007 года, а в контрразведке – с 2019-го. Общий стаж его военной службы – 24 года, его называют опытным сотрудником, хотя несколько странно, что за почти четверть века он не продвинулся в звании дальше старшего прапорщика. Возможно, это можно объяснить отсутствием специального военного образования, без которого в Канаде нельзя получить офицерское звание.

Неясно также, в какой сфере контрразведывательной деятельности специализировался Робар. Косвенные данные свидетельствуют о том, что он мог заниматься оперативно-технической работой, то есть, попросту говоря, слежкой. А также отвечать за внешние контакты, в ходе которых он и находился на связи с представителями ГУР, находящимися в Канаде по договору о сотрудничестве разведывательных структур Украины и Канады.

Прокурор майор Макс Рид заявил, что из обнаруженных электронных писем следует, что некая «иностранная организация» была осведомлена о мерах, принимаемых правительством Канады для обеспечения безопасности. «В частности, о результатах разведывательной оценки этой иностранной организации, о запланированных перемещениях иностранного военного партнера и о личности» другого канадского военного, отвечающего за разведывательную работу. Грубо говоря, канадская разведка, находящаяся в тесном контакте с ГУР МО Украины, в то же время параллельно присматривала за своими «военными партнерами», составляла на них отдельное досье, следила за перемещениями украинцев в самой Канаде и не только, а также «оценивала их деятельность».

Желание канадской разведки знать больше об украинцах понятно. Люди сложные, порой не очень контролируемые. Хотят много денег и чтобы перед ними открывались все двери, а это требует присмотра. Кроме того, Канада хотела бы минимизировать угрозы утечек и приглядывала за своими украинскими партнерами, чтобы они не начали какую-то двойную и тайную игру с гражданами Канады и на канадской же территории.

Как в воду глядели. Украинцы повели собственную игру против тех канадских контрразведчиков, которые были поставлены за ними приглядывать.

Картина складывается такая. Мэттью Робар в мае 2024 года был представлен украинцам как офицер связи, который должен был наладить диалог о помощи ГУР в «информационной» сфере. В этот момент что-то пошло не так. То ли украинцы завербовали Робара (не обязательно за деньги или иные печеньки, возможно, канадец искренне проникся желанием помочь «восточноевропейской стране, находящейся в тяжелом положении»), то ли он инициативно пошел на сотрудничество с ГУР Украины по каким-то своим мотивам. В результате общение Робара с украинцами в Канаде переросло в нечто большее. Он стал «брать работу на дом» – попросту говоря, таскать из здания Минобороны Канады секретные документы и знакомить сотрудников ГУР с их содержанием.

Более того, или сам, или с подачи сотрудников ГУР Робар стал предлагать своему начальству в канадской контрразведке некий новый «проект» совместной работы с украинцами, на который требовалось дополнительное финансирование. Начальство это предложение отвергло. Кроме того, видимо, эти предложения превышали возможности и полномочия прапорщика Робара. Однако он продолжил сотрудничество с украинцами уже за спиной своего руководства, не получая на то приказов или санкций. В конце концов, в сентябре 2023 года он, не поставив в известность свое непосредственное руководство, вылетел в Литву, где провел несколько несанкционированных встреч с представителями ГУР МО Украины.

Это стало последней каплей. Робара отстранили от должности и задержали. В СИЗО его заставили писать объяснительные и затем освободили под домашний арест, обязав до начала судебных слушаний не контактировать с «представителями посольства иностранного государства».

Все это выглядит со стороны ГУР очень странно. В украинской разведке обязаны понимать, что канадцы за ними присматривают, и было бы логично позволить им делать свою работу. Это вызвало бы доверие и понимание с канадской стороны и в перспективе привело бы к установлению более доверительного контакта. Да, я знаю, что ты за мной присматриваешь, но я полностью открыт и прозрачен, так что давай дружить.

Но украинцы пошли прямо против этой очевидной логики. Они завербовали одного из канадских соглядатаев (Робара) и с его помощью стали следить за перемещениями еще одного канадского офицера контрразведки. Кроме того, выдумали какой-то «проект», которым собирались через Робара заинтересовать его начальство. Возможно, в том числе, чтобы повысить авторитет уже немолодого прапорщика в глазах его начальства.

Объяснение у этого всего может быть только одно:

ГУР Украины или его отдельные сотрудники затеяли на территории Канады и с канадскими гражданами какую-то свою игру. И, судя по всему, незаконную. Для этого было необходимо вывести из игры тех сотрудников канадской контрразведки, которые были командированы за ними присматривать.

Что это за игра – остается только догадываться. Подозрительно выглядит желание украинцев выбить какое-то дополнительное финансирование из Оттавы. Можно предположить, что украинцы пытались таким странным образом организовать на территории Канады какой-то разведывательный проект. Например, были сведения, что сотрудники ГУР при поддержке контрразведок стран пребывания ведут слежку за работниками российских посольств и других загранучреждений. Но в случае с Мэттью Робаром почему-то верится как раз в то, что украинцы за спиной канадцев проворачивали в Оттаве какие-то свои личные дела и для этого решили внедриться в структуры своих же союзников. Их пустили в дом, открыли все двери и кошельки, а они решили тут поиграть в свою таинственную игру. Очень по-дружески.

Обращает на себя внимание несколько путаная позиция военной прокуратуры Канады. Во-первых, они выпустили из СИЗО человека, обвиняемого в шпионаже, которому грозит пожизненное заключение, под домашний арест со смехотворными ограничениями. Во-вторых, во всех обвинительных заключениях подчеркивается, что Мэттью Робар передал украинцам секретную информацию «без согласия начальства». То есть обвинение сводится к тому, что Робар проявил преступную инициативу, за что его надо, конечно, пожурить, ибо влез не в свое дело, но в целом не так все страшно.

Создается впечатление, что канадское правосудие выстраивает базу для того, чтобы спустить дело на тормозах.

Военный прокурор майор Макс Рид заявил суду, что Робар не представляет угрозы побега и что его действия «не были продиктованы личной или финансовой выгодой или желанием причинить вред». То есть, просто ошибся. Тут недалеко и до полного оправдания или условного срока за халатность. Канадцы, очевидно, не хотят портить «укрепляющееся сотрудничество» с Киевом каким-то там шпионским скандалом.

При этом в 2012 году сотрудник военной разведки Вооруженных сил Канады Джеффри Делайл (Delisle) был обвинен в шпионаже в пользу России и получил 20 лет тюрьмы. Сейчас бывший адвокат Делайла майор Карлос да Крус, комментируя дело Робара, говорит, что дело Делайла «серьезное» и что «мы здесь (в деле Робара – прим. ВЗГЛЯД) имеем дело не с чем-то подобным». Налицо двойные стандарты, которые демонстрирует даже адвокатура.

Также следствие пытается всеми силами вывести из-под обвинения самих украинцев. В Оттаве настаивают на деликатности происходящего. Не называют имен сотрудников ГУР или работников посольства Украины, которые вели Мэттью Робара и вообще причастны к этой истории. Наверняка они давно покинули Канаду от греха подальше. Официально подтверждается лишь, что те, кому Робар передавал секретные документы и с кем находился в сговоре, – «не граждане Канады».

Резюмируем. Украинские спецслужбы завербовали сотрудника канадской контрразведки на канадской же территории, добыли секретную информацию и организовали слежку за другими сотрудниками контрразведки Канады. И канадское правительство готово все это проглотить и продолжить «плодотворное сотрудничество» со своим «союзником». Похоже, в Оттаве даже не задумываются о том, что сегодня они спустят на тормозах дело Робара, а завтра обнаружится, что «союзники» еще что-нибудь вытворяют на канадской территории за спиной и Королевской конной полиции, и военной контрразведки, да и вообще втайне от всего канадского государства.