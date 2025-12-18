Лещенко прокомментировал решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

Лещенко рассказал о вариантах жилья Долиной после потери квартиры в Хамовниках

Tекст: Дарья Григоренко

Лещенко подчеркнул: «Она не бездомная», отметив, что Долина располагает несколькими запасными вариантами для проживания, передает «Царьград».

По словам Лещенко, у певицы есть как минимум два или три других места для жизни, в том числе четырёхэтажный особняк в 40 км от Москвы, а также недвижимость в Лапине и в Прибалтике. Он заверил, что артистка не окажется на улице. Однако сам переезд остаётся делом хлопотным: в проигранной квартире осталось много личных вещей, включая любимое электрическое фортепиано Долиной.

Певец Юрий Антонов ранее также высказался по поводу ситуации, заявив, что не собирается предоставлять Долиной временное жильё: «Моё – это моё. Есть такие вещи интимного характера», – прокомментировал он. Антонов добавил, что вряд ли Долина нуждается в подобной поддержке, ведь у неё достаточно собственной недвижимости.

Лещенко добавил, что Антонов и Долина никогда не были друзьями, поэтому его реакция его не удивила. Сам Лещенко выразил уверенность, что несмотря на неприятности с московской квартирой, у Долиной не возникнет серьёзных проблем с жильём.

Накануне Народный артист России Филипп Киркоров выразил готовность приютить Ларису Долину после потери ею квартиры в Хамовниках. Певица Слава обрадовалась решению Верховного суда по делу о квартире Долиной.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит специальный обзор по судебной практике пересмотра сделок с недвижимостью на фоне резонансного «дела Долиной».

Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.