Киркоров пообещал приютить Долину
Киркоров: Не думаю, что Долиной негде жить, но двери моего дома всегда открыты
Народный артист России Филипп Киркоров выразил готовность приютить Ларису Долину после потери ею квартиры в Хамовниках.
Он подчеркнул, что певица является его большим другом, а также учителем и гуру, передает «Абзац».
«Двери моего большого дома всегда открыты для моих друзей. Лариса Александровна – мой большой друг, учитель и гуру, с которым меня связывает почти 40-летняя дружба», – заявил Киркоров. Народный артист России также выразил уверенность, что Долина сумеет найти себе новое жилье.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит специальный обзор по судебной практике пересмотра сделок с недвижимостью на фоне резонансного «дела Долиной».
Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.