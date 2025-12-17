Киркоров пообещал приютить Долину

Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной

Эксперты сочли справедливым решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Политолог Марат Баширов отметил, что для россиян наиболее важным вопросом стала справедливость, а не личность Долиной. Он подчеркнул: «Звездный статус Ларисы Долиной лишь укрепил в сознании общества мысль о несправедливости вынесенного судами предыдущей инстанции решения».

Член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что пересмотр решения теперь маловероятен и квартира останется у Лурье. «По сути, Верховный суд учел народное мнение», – добавила Ахмедова.

Она считает, что если бы Долина вернула деньги Лурье еще в самом начале, ситуация сложилась бы иначе, однако артистка хотела оставить и жилье, и средства: «А в финале осталась с тем же разбитым корытом». Ахмедова также не исключила, что певице удастся взыскать средства у мошенников.

Военкор Александр Коц назвал решение Верховного суда справедливым и единственно возможным, подчеркнув, что в данном случае регалии и известность не оказали влияния на итог разбирательства.

«Получается, теперь должны быть пересмотрены все дела, решения по которым были вынесены не в пользу добросовестного покупателя. И надо еще внимательно посмотреть, кто из продавцов действительно стал жертвой мошенников, а кто решил воспользоваться трендом», – заключил он.

Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Прокурор попросил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение, сохранив за Долиной право проживания до решения апелляции.