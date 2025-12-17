Краснов поручил Верховному суду обобщить пересмотр сделок с учетом «дела Долиной»

Глава Верховного суда Краснов поручил обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд России по поручению его председателя Игоря Краснова готовит аналитический обзор судебной практики по вопросам пересмотра сделок с недвижимостью, передает ТАСС.

Новый документ будет учитывать недавнее решение по резонансному делу Полины Лурье и Ларисы Долиной.

В пресс-службе ВС РФ пояснили, что три коллегии Верховного суда – по гражданским, административным и экономическим спорам – уже начали совместную работу. «В него войдет и принятое накануне ВС России решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», – отметили в суде.

За последние два года районные суды Петербурга рассмотрели более 50 аналогичных дел, когда прежние владельцы пытались оспорить сделки, мотивируя это мошенническими действиями, а итоговые решения зачастую выносились не в пользу приобретателей недвижимости. В СМИ и юридической среде такие ситуации уже называют «схемой Долиной».

Ранее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.

