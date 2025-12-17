  • Новость часаЕврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    Чем грозит Европе воровство российских активов
    Трамп объявил о блокаде Венесуэлы
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    Агентство Fitch дало негативный прогноз рейтинга Euroclear
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» станет катастрофой для ЕС
    США ввели запрет на въезд для граждан семи государств
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    
    17 декабря 2025, 09:27 • Новости дня

    Краснов поручил Верховному суду обобщить пересмотр сделок с учетом «дела Долиной»

    Глава Верховного суда Краснов поручил обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью

    Краснов поручил Верховному суду обобщить пересмотр сделок с учетом «дела Долиной»
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит специальный обзор по судебной практике пересмотра сделок с недвижимостью на фоне резонансного «дела Долиной», сообщили в суде.

    Верховный суд России по поручению его председателя Игоря Краснова готовит аналитический обзор судебной практики по вопросам пересмотра сделок с недвижимостью, передает ТАСС.

    Новый документ будет учитывать недавнее решение по резонансному делу Полины Лурье и Ларисы Долиной.

    В пресс-службе ВС РФ пояснили, что три коллегии Верховного суда – по гражданским, административным и экономическим спорам – уже начали совместную работу. «В него войдет и принятое накануне ВС России решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», – отметили в суде.

    За последние два года районные суды Петербурга рассмотрели более 50 аналогичных дел, когда прежние владельцы пытались оспорить сделки, мотивируя это мошенническими действиями, а итоговые решения зачастую выносились не в пользу приобретателей недвижимости. В СМИ и юридической среде такие ситуации уже называют «схемой Долиной».

    Ранее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

    Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

    Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.

    16 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной

    Эксперты сочли справедливым решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экспертное сообщество отреагировало на решение Верховного суда оставить за покупательницей Полиной Лурье право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, отметив, что «прецедент Долиной» отменен.

    Политолог Марат Баширов отметил, что для россиян наиболее важным вопросом стала справедливость, а не личность Долиной. Он подчеркнул: «Звездный статус Ларисы Долиной лишь укрепил в сознании общества мысль о несправедливости вынесенного судами предыдущей инстанции решения».

    Член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что пересмотр решения теперь маловероятен и квартира останется у Лурье. «По сути, Верховный суд учел народное мнение», – добавила Ахмедова.

    Она считает, что если бы Долина вернула деньги Лурье еще в самом начале, ситуация сложилась бы иначе, однако артистка хотела оставить и жилье, и средства: «А в финале осталась с тем же разбитым корытом». Ахмедова также не исключила, что певице удастся взыскать средства у мошенников.

    Военкор Александр Коц назвал решение Верховного суда справедливым и единственно возможным, подчеркнув, что в данном случае регалии и известность не оказали влияния на итог разбирательства.

    «Получается, теперь должны быть пересмотрены все дела, решения по которым были вынесены не в пользу добросовестного покупателя. И надо еще внимательно посмотреть, кто из продавцов действительно стал жертвой мошенников, а кто решил воспользоваться трендом», – заключил он.

    Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

    Прокурор попросил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

    Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение, сохранив за Долиной право проживания до решения апелляции.

    
    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    
    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    
    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    
    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    
    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    
    14 декабря 2025, 11:39 • Новости дня
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений, активно привлекая к себе молодую аудиторию мемами и AI-видео.

    Стоимость выступления народного артиста России Дмитрия Маликова на корпоративе выросла с полутора до четырех миллионов рублей к концу 2025 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Еще в январе 2024 года артист брал значительно меньший гонорар. К настоящему моменту цена увеличилась более чем в два раза.

    Также артист запланировал тур по городам России. Издание отмечает, что Маликов активно выкладывает в соцсетях ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также мемы о себе. Благодаря подобному контенту певец существенно нарастил молодую аудиторию, что позволило ему повысить расценки.

    «Зумерам нравится такой формат, поэтому спрос на выступления Маликова среди корпоративных клиентов растет», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Бутман и Дмитрий Маликов дали задания участникам конкурса «Это у нас семейное». Дмитрий Маликов запустил на платформе VK Видео подкаст-шоу о классической музыке. Маликов и Антон Макарский рассказали о снижении своих доходов во время пандемии.

    
    16 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Лурье потребовала выселить Долину из проданного жилья

    Покупательница квартиры Долиной потребовала выселить певицу из проданного жилья

    Лурье потребовала выселить Долину из проданного жилья
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Покупательница квартиры Полина Лурье настаивает на принудительном освобождении жилплощади Ларисой Долиной, поскольку право собственности уже оформлено, а артистка продолжает проживать там.

    Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Верховного суда, где рассматривается жалоба Лурье.

    В зале заседания были зачитаны материалы дела, согласно которым Лурье заявила: «Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно».

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Напомним, Лурье отказали в суде во взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.

    
    15 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино

    Адвокат Свириденко: Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино со стулом

    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина, после продажи своей квартиры в Хамовниках, попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.

    Свириденко отметила: «Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю». По словам адвоката, изначально Долина планировала передать новой владелице, Полине Лурье, все, что находилось в квартире, передает РИА «Новости».

    Однако позже артистка изменила свое решение и попросила забрать только пианино и стул от него, а остальное имущество решила оставить покупательнице.

    В понедельник защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    
    16 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель прокуратуры в Верховном суде выступил против удовлетворения жалобы Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

    Он заявил в суде, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, передает ТАСС. По словам представителя прокуратуры, Долина действовала под влиянием заблуждения в момент подписания документа. «Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», – заключил он.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.

    
    16 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Прокурор попросил суд взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурор попросил Верховный суд обязать певицу Ларису Долину выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей.

    По словам прокурора, эти деньги были получены за продажу спорной квартиры, передает РИА «Новости».

    «Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры», – заявил он на заседании.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    
    16 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Лариса Долина не присутствовала на слушании в Верховном суде, интересы в зале заседаний представлял ее адвокат.

    Певица Лариса Долина не пришла на заседание в Верховном суде России, которое связано с жалобой на судебное решение по делу о продаже ее квартиры. Представлять интересы артистки в суде был назначен адвокат, сама Долина участия в слушании не принимала, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Напомним, Лурье отказали в суде во взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.

    
    16 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Адвокат: Долина считала сделку по продаже своей квартиры фиктивной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина считала, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, поскольку была уверена в своем участии в спецоперации.

    Адвокат Мария Пухова пояснила, что артистка находилась под влиянием мошенников и была убеждена, что операция по продаже только часть уловки, передает ТАСС.

    «Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников», – заявила юрист.

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы, но Верховный суд отказался закрывать процесс.

    Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.

    
    16 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры

    Tекст: Ольга Иванова

    Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила, что ее доверительница хочет вернуть деньги покупательнице ее жилья.

    Пухова в ходе заседания Верховного суда заявила о готовности ее доверительницы вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье всю сумму сделки, передает ТАСС. Речь идет о 112 млн рублей, которые были выплачены за покупку жилья.

    Пухова подчеркнула, что, по мнению защиты, решение суда первой инстанции, отказавшего Лурье в компенсации, справедливо, так как покупательница вправе предъявить иск к тем, кто, как она считает, ввел в заблуждение Долину. Тем не менее, по словам адвоката, желание Долиной поскорее урегулировать ситуацию стало ключевым мотивом для возврата денег.

    В настоящее время Верховный суд рассматривает жалобу Лурье, которая требует возврата средств за квартиру, а также компенсации.

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы, но Верховный суд отказался закрывать процесс.

    
    16 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Тренера «Зенита» Семака задержали в аэропорту Мюнхена

    Тренеру «Зенита» Семаку назначили штраф в Мюнхене за попытку вывоза вещей из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был задержан в аэропорту Мюнхена и получил штраф за превышение лимита стоимости товаров на вывоз из Европы, сообщила жена тренера Анна Семак.

    О случившемся в аэропорту Мюнхена сообщила жена Семака в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По ее словам, в Германию они прилетели по медицинским вопросам, а на вылете решили оформить tax free.

    Анна Семак описала процедуру, отметив, что сначала общение проходило в дружеской атмосфере, после чего сотрудников аэропорта сменили люди в форме, которые проводили их в отдельное помещение. Там последовал допрос полицией и оформление документов, где Семаку пришлось поставить подпись в графе «обвиняемый».

    Супругов обязали заплатить существенный штраф, а приобретенные вещи были конфискованы. Также они потеряли билеты на самолет.

    Жена тренера уточнила, что по новым европейским правилам граждане России не могут вывозить вещи на сумму более 300 евро за единицу товара из Европы в Россию.

    Ранее французский суд отказал баскетболисту Даниилу Касаткину в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи.

    Российский баскетболист был задержан во Франции по запросу США и ему грозит до 25 лет лишения свободы за компьютерное и электронное мошенничество.

    
